Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica in zona Sampierdarena, il giorno martedì 7 ottobre 2025 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua.
Nel dettaglio, l’interruzione idrica riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via del Campasso
• Via Antonio Pellegrini
• Via Silvio Spaventa
• Via Sofonisba Anguissola
• Via Vicenza
• Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.
