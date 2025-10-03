Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 3 e il 9 ottobre, e nei periodi immediatamente successivi, oltre a quanto già previsto per via Balbi e via Arsenale di Terra nel quadro dei lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, si segnalano in particolare:

1) Nelle notti tra venerdì 3 e domenica 5 ottobre chiusura temporanea della nuova rampa di via Milano per i lavori del Tunnel Subportuale

2) Fino al 20 ottobre, lavori in corso Buenos Aires relativi al progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico

3) Fino al 16 ottobre, per lavori di manutenzione del viadotto autostradale Bisagno, il divieto notturno di transito in un tratto di via Lungobisagno Dalmazia

4) Fino al 17 ottobre, modifiche alla viabilità in piazza Dante per i lavori di riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla casa di Colombo.

Inoltre, domenica 5 ottobre sono previsti due eventi con ripercussioni sui regimi di circolazione e sosta:

a) Nel centro storico, il “Festival M.U.R.A. – Repessin Sbarazziamolo” con la chiusura di via parte di via San Bernardo e via San Donato, piazza Ferretto e piazza San Donato

b) A Pegli, nella zona di piazza Bonavino, il “Pre World Orienteering Championship”, con alcuni divieti temporanei di sosta e transito.

Nel dettaglio:

1) CHIUSURA TEMPORANEA NUOVA RAMPA VIA MILANO – TUNNEL SUBPORTUALE

Nelle notti tra venerdì 3 e domenica 5 ottobre, nella fascia oraria 21.00/6.00, per lavori di riqualificazione del sistema A7/A10/A12 – Tunnel Subportuale di Genova, sono adottate le seguenti prescrizioni:

– via Milano:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h nei segmenti stradali in avvicinamento alle aree di cantiere

2. divieto transito nel tratto compreso tra via Balleydier e il ponte Elicoidale (nuova rampa provvisoria)

3. obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con via Balleydier per la direttrice levante-ponente.

2) CORSO BUENOS AIRES – LAVORI 4 ASSI DI FORZA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Fino alle ore 24.00 del 20 ottobre in corso Buenos Aires, per lavori di realizzazione del cavidotto di collegamento della sottostazione elettrica SSE09 con la sottostazione elettrica posta in viale Paolo Thaon di Revel, sono istituiti i seguenti provvedimenti:

FASE 4

– corso Buenos Aires, nel tratto compreso tra piazza Paolo da Novi e corso Torino:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. per i veicoli in uscita da piazza Paolo da Novi, conferma dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare verso destra.

FASE 5

– corso Buenos Aires, nel tratto in corrispondenza di piazza Paolo da Novi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. per i veicoli in uscita da piazza Paolo da Novi, conferma dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare verso destra.

Le fasi lavorative sopra esposte non potranno essere attivate in contemporanea.

3) LUNGOBISAGNO DALMAZIA – MANUTENZIONE VIADOTTO BISAGNO

Fino al 16 ottobre, per lavori di manutenzione del viadotto autostradale Bisagno, e in particolare per l’installazione di un ponteggio sospeso di collegamento tra pila 6 e pila 7, in via Lungobisagno Dalmazia nel tratto compreso tra i pali della pubblica illuminazione C104 e C110, nella fascia oraria 22.00/6.00, esclusi sabati e festivi, è istituito il divieto di transito, eccetto per i veicoli del trasporto pubblico locale e mezzi di soccorso in emergenza.

4) PIAZZA DANTE – LAVORI PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ

Fino al 17 ottobre, in piazza Dante, lato mare, nel tratto compreso tra il civico 7 e via Gabriele D’Annunzio, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. ripristino del doppio senso di marcia

2. all’intersezione con via Gabriele D’Annunzio, obbligo di dare precedenza e direzione obbligatoria destra

3. nella porzione a monte della piazza, divieto di transito a tutti gli autoveicoli

4. sul lato mare, è istituita un’area di sosta riservata ai motocicli e ciclomotori, con disposizione a “pettine”.

Infine, sono previsti due eventi in particolare:

a) CENTRO STORICO – EVENTO “FESTIVAL MURA – REPESSIN SBARAZZIAMOLO”

Sabato 4 ottobre, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Festival Mura – Repessin Sbarazziamolo”, saranno chiuse:

1. via San Bernardo nel tratto da piazza San Bernardo fino a piazza Ferretto

2. piazza Ferretto (ambo i lati)

3. via San Donato nel tratto tra i civici 33R e 25 (ambo i lati)

4. piazza San Donato.

Inoltre saranno istituiti:

– senso unico alternato in via dei Giustiniani per consentire agli aventi diritto di raggiungere l’intersezione con vico Valoria

– doppio senso di circolazione in stradone Sant’Agostino.

b) PEGLI – “PRE WORLD ORIENTEERING CHAMPIONSHIP”

Domenica 5 ottobre a Pegli, nella fascia oraria 7.00/13.00, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Pre World Orienteering Championship”, entrano in vigore le seguenti disposizioni nei sottoelencati tratti stradali:

– via Camillieri, divieto di sosta con rimozione forzata

– Via Beato Martino di Pegli, senso unico alternato tra i civici 5 e 24

– via Beato Martino di Pegli, divieto di transito con rimozione forzata dal civico 24 all’intersezione con via Camillieri

– piazza Bonavino, interdizione 1 stallo per persone con disabilità

– via Pavia, interdizione 1 stallo per persone con disabilità

– via Pavia, divieto di sosta con rimozione forzata sui 2 stalli di sosta adiacenti il predetto stallo di sosta disabili.

Sul sito istituzionale del Comune di Genova, è possibile consultare tutti i lavori in corso e in programma sull’intero territorio comunale.