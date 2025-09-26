Il maestro Nicola Bruzzo è stato nominato dalla sindaca Silvia Salis direttore artistico del concorso internazionale di violino “Premio Paganini” per i prossimi quattro anni.

Il maestro Bruzzo è stato confermato nel suo incarico avendo “dimostrato, nel corso dell’espletamento dell’incarico di direttore artistico già in precedenza ricoperto, il possesso delle doti di professionalità e competenza in campo artistico e musicale, necessarie per lo svolgimento della funzione in oggetto” si legge nelle motivazioni del provvedimento.

«Sono grato alla sindaca Silvia Salis e al Comitato del Premio per la fiducia concordatami − dichiara il maestro Bruzzo − per me è un grande onore poter contribuire allo sviluppo del “Paganini” ed è un dovere, nel rispetto del passato, mantenerlo vivo e attuale. A Genova e nel mondo. Invito tutte e tutti a partecipare alla 58^ edizione del Concorso che si terrà a Genova dal 14 al 26 ottobre».