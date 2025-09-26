Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio di Genova nella settimana tra il 26 settembre e il 1° ottobre, oltre alla chiusura della galleria Mameli, tra le 21.00 di oggi e le 5.30 di domani, e alla Fiera dei SS. Cosma e Damiano di domenica 28 settembre a Sampierdarena, si segnalano in particolare:

1) Domenica 28 settembre l’evento “Dream Run” in corso Italia con modifiche ai regimi di sosta e circolazione nella zona

2) Sabato 27 settembre la “Fiera di fine estate” a Marassi con l’introduzione del divieto di sosta e di transito in una porzione di via Canevari e nelle strade attigue

3) Dal 29 settembre al 3 ottobre lavori notturni di efficientamento energetico in corrispondenza della rampa di accesso alla Strada Guido Rossa da piazza Savio

4) Fino al 10 ottobre, lavori notturni di scarifica e asfaltatura a San Fruttuoso.

Nel dettaglio:

1) CORSO ITALIA – EVENTO “DREAM RUN”

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Dream Run” in programma in corso Italia domenica 28 settembre, lo stesso giorno entrano in vigore le seguenti disposizioni:

– divieto di sosta con rimozione forzata per gli inadempienti dalle 6.00 alle 18.30 o comunque sino a cessate esigenze nelle seguenti vie:

1. corso Marconi (carreggiata a mare direzione levante negli stalli di sosta compresi tra l’intersezione con via Rimassa fino alla fine del corso)

2. corso Italia (carreggiata a mare direzione levante tutto il corso)

3. via Cappello

4. via Medaglie d’oro di Lunga Navigazione.

– divieto di transito dalle 8.00 alle 13.30 e comunque sino a cessate esigenze durante il passaggio della corsa nelle seguenti vie:

1. corso Marconi carreggiata a mare in direzione levante, subito dopo l’intersezione con via Rimassa fino alla fine del corso

2. corso Italia carreggiata a mare, tutto il corso, in direzione levante.

– Inoltre, dalle 8.00 alle 13.30 o comunque sino a cessate esigenze:

1. soppressione pista ciclabile corso Marconi lato mare subito dopo via Rimassa e per tutta corso Italia

2. obbligo svolta a sinistra da corso Marconi in direzione levante su via Rimassa o su corso Marconi direzione ponente

3. istituzione obbligo svolta a destra in direzione ponente per i veicoli provenienti da:

a. via Casaregis intersezione corso Marconi

b. via Piave intersezione corso Italia

c. viale Sauro in direzione mare su corso Italia

d. via Don Minzoni all’intersezione con corso Italia

e. via Giordano Bruno all’intersezione con corso Italia.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

2) VIA CANEVARI E DINTORNI – FIERA DI FINE ESTATE

Domenica 28 settembre a Marassi, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Fiera di Fine Estate”, dalle ore 12.00 alle 23.30 e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per gli inadempienti in:

– via Canevari, nel tratto a monte dall’intersezione con corso Montegrappa escluso fino al civico 2 di via Bobbio

– piazzetta Firpo

– piazza Romagnosi

– via Orfani

– piazza Artoria

– parcheggio area ex Bocciardo (via Canevari).

Sempre nella stessa fascia oraria, è istituito il divieto di transito in:

– via di Pontenuovo

– via Ponterotto

– via Vinelli

– largo Autieri

– piazza del Canto

– viale Ansaldo

– viale Varni

– via dei Greti

– via del Castoro.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

3) STRADA GUIDO ROSSA – LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Dal 29 settembre al 3 ottobre, nella fascia oraria 22.00/6.00, per lavori di efficientamento energetico e manutenzione dell’illuminazione pubblica, sono adottati i seguenti provvedimenti:

– Strada Guido Rossa, tunnel di accesso in prossimità di piazza Ernesto Savio (direzione levante):

divieto di circolazione veicolare, salvo mezzi afferenti alle lavorazioni.

– via Angelo Siffredi, nel tratto compreso tra via Enrico Melen e piazza Ernesto Savio, direzione levante:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso.

– piazza Ernesto Savio:

presenza di movieri a coadiuvare i flussi veicolari.

4) SAN FRUTTUOSO – LAVORI NOTTURNI DI FRESATURA E ASFALTATURA

Fino al 10 ottobre a San Fruttuoso, nella fascia oraria 20.30/6.00, esclusi sabato e festivi, per lavori di fresatura e asfaltatura sono istituite, nei tratti di strada sottoelencati, le seguenti prescrizioni:

FASE 1

– via Archimede (tratto compreso tra piazza Giusti e fornice a ponente), corso Sardegna (tratto a mare rispetto a piazza Giusti), via Giacometti (nel tratto compreso tra piazza Giusti e via Novaro), via Casoni (tratto compreso tra piazza Martinez e via Paggi): limite massimo di velocità 30 km/h.

– piazza Giusti (intersezione con via Paolo Giacometti, corso Sardegna e via Archimede):

circolazione regolata da movieri o Polizia Stradale.

FASE 2

– via Archimede (tratto compreso tra piazza Giusti e fornice a ponente), corso Sardegna (tratto a mare rispetto a piazza Giusti), via Giacometti (tratto compreso tra piazza Giusti e via Novaro), via Casoni (tratto compreso tra piazza Martinez e via Paggi): limite massimo di velocità 30 km/h.

– piazza Giusti (intersezione con via Paolo Giacometti, corso Sardegna e via Archimede):

circolazione regolata da movieri o Polizia Stradale.

In tutte le fasi dei lavori dovranno essere garantiti i transiti sia dagli sbocchi laterali delle vie interessate dai lavori, sia dagli accessi laterali carrabili autorizzati.

Le modifiche alla viabilità di cui alle sovraesposte fasi possono essere attivate solo singolarmente e senza sovrapposizioni.