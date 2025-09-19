Sulla tratta ferroviaria Savona-Ventimiglia a partire da domani, sabato 20 settembre, i viaggiatori potranno acquistare il biglietto elettronico dei treni regionali attraverso il sistema Tap & Tap.

Si tratta di un sistema di pagamento contactless che consentirà all’utenza di acquistare il proprio biglietto smaterializzato effettuando un facile passaggio, tap, con la propria carta di pagamento alle validatrici nella stazione di partenza e farne un secondo, tap, nella stazione di arrivo.

La metodologia Tap & Tap Trenitalia sarà valida per tutti i treni regionali e l’operazione potrà essere effettuata per effettuare l’acquisto veloce del biglietto in tutte le 20 stazioni ferroviarie della tratta Savona-Ventimiglia.

«I liguri e tutti coloro che scelgono il treno per viaggiare nel nostro territorio avranno a disposizione un nuovo sistema di vendita veloce, semplice, comodo e conveniente predisposto da Trenitalia», dice l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola.

«Il sistema sarà in grado di applicare automaticamente la migliore tariffa possibile anche nel caso in cui un utente raggiunga con singoli viaggi i costi previsti dagli abbonamenti settimanali o mensili – prosegue Scajola -. Ai lavori infrastrutturali in corso e al continuo confronto con il gruppo Fs, i comitati pendolari e le associazioni dei consumatori, aggiungiamo dunque un rilevante miglioramento tecnologico con l’intento di offrire le migliori condizioni possibili di viaggio a chi utilizza il treno nella nostra regione. L’obiettivo, dopo l’introduzione tra Savona e Ventimiglia, è infatti quello di estendere entro l’anno il sistema a tutta la rete ligure».