Zucchina trombetta protagonista ad Albenga sabato 20 settebre alla Festa del Volontariato, un evento che celebra le eccellenze del territorio unendo gusto, solidarietà e intrattenimento. “Albenga in Tavola-la Zucchina Trombetta” sarà una giornata interamente dedicata alla cucina, alle tradizioni e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Programma

• Presentazione delle “Ricette di Volontariato” curate dalle associazioni presenti;

• Talk food con ospiti ed esperti del settore;

• Show cooking & wine tasting;

• Acrobatic show itinerante dei Durbani Kenya

A condurre la giornata sarà Fata Zucchina (Renata Cantamessa), in presenza e in diretta streaming sulla sua pagina Facebook.

Non mancheranno i momenti di svago con live music a cura di Sara e Francesca e spazi dedicati ai più piccoli con animazione per bambini.

La Festa del Volontariato – organizzata insieme alle associazioni che fanno parte della consulta cittadina – sarà inoltre l’occasione per incontrare le associazioni che operano sul territorio in diversi ambiti, da quello culturale a quello socio-sanitario e per incontrare i volontari, apprendere l’attività che svolgono, informarsi, supportarli e ringraziarli.

Domenica 21 settembre Albenga protagonista a Cheese (Bra)

Il progetto “Albenga in Tavola” prosegue fuori città: domenica 21 settembre la zucchina trombetta e i Presìdi Slow Food di Albenga saranno presentati nell’ambito di Cheese (Bra) con la speciale partecipazione di Carlin Petrini.

Programma

• Show cooking con degustazioni gratuite a cura dell’Istituto Alberghiero di Alassio;

• Agrimercatino a cura dell’Azienda della Scuola Agraria di Albenga;

• Spazio ai produttori dell’Ortofrutticola di Albenga e ai produttori vitivinicoli di Vite in Riviera.