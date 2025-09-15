Genova. Ieri mattina si è verificato un distacco di massi su via Monte Timone, con conseguente interruzione totale della viabilità.

«Stiamo presidiando la frana di via Monte Timone fin dai primi minuti dopo il distacco − afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis − ringrazio l’assessore Massimo Ferrante, con cui sono in costante contatto, i vigili del fuoco, la protezione civile, Aster e la Polizia locale che sono intervenuti e stanno prestando tutta l’assistenza necessaria agli abitanti a monte dello smottamento».

«È percorribile in auto la strada alternativa che parte da Scarpino, e che consentirà alle 30 famiglie residenti nella zona interessata dalla frana di potersi spostare con i propri mezzi» annuncia l’assessore alla protezione civile Massimo Ferrante, che sta presidiando l’area insieme ai diversi soggetti competenti.

«La strada in questione, in larga parte asfaltata – ha aggiunto Ferrante − presenta un breve tratto lievemente dissestato: abbiamo dunque chiesto l’intervento urgente di Aster per sistemare il fondo stradale in prossimità della discarica di Scarpino, nel tratto compreso tra via Monte Timone e via Militare di Borzoli, in modo da renderlo fruibile alle auto già dalle prossime ore».