Si è svolto questa mattina in Regione Liguria un incontro della cabina di regia per la messa in sicurezza definitiva delle gallerie stradali tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina.

Il costo stimato comprensivo è di circa 40 milioni di euro per tutto il percorso, composto da 11 gallerie. Intervenuti tutti gli attori istituzionali e tecnici coinvolti: il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il presidente della Regione Marco Bucci, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, i sindaci dei tre Comuni oltre al pool di tecnici di Asfisa, Concessioni del Tirreno e Anas.

L’obiettivo condiviso, dopo il sopralluogo dell’8 agosto scorso, è quello di avviare i lavori nel più breve tempo possibile, nei primi mesi del 2026, procedendo con interventi risolutori a partire dal tratto tra Moneglia e Sestri Levante e poi tra Moneglia e Deiva Marina, tenuto conto della necessità di ridare viabilità carrabile al complesso di 130 abitazioni tra Deiva Marina e Moneglia, attualmente raggiungibile solo a piedi. Per risolvere il problema legato al collettore fognario tra l’abitato di Deiva e il depuratore di Moneglia dovranno poi intervenire gli enti competenti una volta avviati i cantieri.

«L’elemento fondamentale di oggi – dice il presidente Bucci − è stata la presenza di tutti i soggetti che hanno affrontato le fasi emergenziali, subito dopo la chiusura nel marzo scorso, a partire dal viceministro Rixi. Abbiamo ribadito la volontà assoluta e condivisa di completare tutti gli interventi per arrivare ad una riapertura definitiva, dopo i primi lavori emergenziali realizzati nei mesi scorsi con 2 milioni di euro di risorse regionali per la riapertura da luglio di brevi tratti al servizio delle attività turistico ricettive che erano rimaste isolate».

«La scelta – aggiunge Giampedrone − è stata quella di avviare da subito un approfondimento fra ministero delle Infrastrutture, Regione e concessionaria autostradale per capire se sia possibile affidare sia la progettazione sia i lavori a Concessioni del Tirreno, nell’ambito di una serie di opere su strade secondarie considerate di particolare interesse all’interno della concessione. Martedì prossimo, 16 settembre, è prevista una riunione coordinata da Regione Liguria insieme ai Comuni per un allineamento tecnico con i referenti della concessionaria. E all’inizio di ottobre ci vedremo a Roma per sapere se questa strada sia percorribile, come auspichiamo, in modo da avere un player unico in grado di realizzare questa complessa opera di messa in sicurezza. In alternativa, siamo già pronti a valutare altre soluzioni. Vogliamo ringraziare tutti i soggetti coinvolti e anche i cittadini che stanno comunque sopportando disagi significativi, nella consapevolezza che la sicurezza di chi transita rimane imprescindibile».

Il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas dichiara: «La riunione di questa mattina è stata molto positiva e concreta. Ringrazio il viceministro Edoardo Rixi, il presidente Marco Bucci e l’assessore Giacomo Giampedrone per la continua disponibilità e per aver dato una risposta fattiva alla proposta unitaria presentata da Sestri Levante e Moneglia per una linea d’azione condivisa sulla riapertura dell’intera tratta della strada delle gallerie. Durante l’incontro abbiamo già ragionato quali potrebbero essere le modalità migliori per offrire uno strumento progettuale e per reperire i finanziamenti necessari».