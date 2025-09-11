Al via la terza edizione di Spetialis Festival della Spezia Antica, la grande manifestazione di rievocazione storica dal Medioevo all’Ottocento spezzino che si svolgerà nelle giornate da venerdì 26 a domenica 28 settembre con visite guidate, musiche, spettacoli, danze, mestieri, duelli di combattenti e laboratori per adulti e bambini.
La manifestazione, a cura di Donatella Alessi e Giacomo Paolicchi, è stata presentata questa mattina a Palazzo Civico dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dalla dirigente dei servizi culturali Rosanna Ghirri e dai curatori Donatella Alessi e Giacomo Paolicchi.
Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Spetialis sarà un vero viaggio nella storia, con eventi, cortei, visite guidate, workshop e spettacoli dedicati a bambini e famiglie: un autentico tuffo nel passato, un’ulteriore occasione per approfondire e riscoprire le nostre tradizioni. Per tre giorni rivivremo le atmosfere del periodo dal Medioevo all’Ottocento grazie a un ricco programma di appuntamenti che coinvolgerà le nostre strutture museali e farà rivivere tutto il fascino di quell’epoca. Questo festival si inserisce all’interno delle Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, e siamo orgogliosi che Spetialis sia riconosciuto e inserito in questo importante calendario internazionale, che conferisce ulteriore prestigio e visibilità alla manifestazione. Giunta ormai alla sua terza edizione, ci aspettiamo che quest’anno la partecipazione sia ancora più ampia e sentita. Ringrazio i Servizi Culturali, le associazioni e tutti coloro che hanno lavorato con impegno e passione per rendere possibile Spetialis, che rappresenta non solo un’occasione di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, ma anche un momento di condivisione e di comunità per la città».
La terza edizione di Spetialis, chiaro riferimento ad una delle varianti del nome antico della Spezia, forte del grandissimo successo riscosso negli anni precedenti, ripropone in modo differente dalle scorse edizioni, una tre giorni ancora più ricca di eventi immersa nel centro storico e nei luoghi della cultura spezzina specificamente orientato alla valorizzazione dell’identità, le origini e la storia della Città medievale e rinascimentale, ovvero quella maggiormente sconosciuta.
Il sogno di far diventare Spetialis un appuntamento saldo nel calendario culturale civico è ormai diventato realtà: ogni anno, con focus storici diversi, Spetialis si propone non solo come un appuntamento culturale ma anche un’occasione di destagionalizzazione turistica importante. Con oltre cinquanta eventi, la rassegna è una festa della Città, per la Città e nella Città grazie alla quale si riscoprono le origini cittadine più antiche, gli edifici storici e le tradizioni del passato.
L’inaugurazione sarà venerdì 26 settembre alle ore 18.00 con un percorso guidato gratuito alla Città medievale e rinascimentale con ritrovo all’ingresso del Castello San Giorgio. “Per castelli chiese e conventi. Visita guidata alla città medievale e rinascimentale” prevede, infatti, una visita alla fortezza, al Parco delle Clarisse, all’oratorio di San Bernardino, attuale sede del Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” ed infine alla chiesa e al convento dei frati di San Francesco da Paola, oggi sede del Museo Civico “Amedeo Lia”. La visita sarà curata da una guida turistica abilitata.
Spetialis, sabato 27 settembre, ha come unica location il Castello San Giorgio per una grande “festa medievale”. Tra il pomeriggio e la sera, al Castello sarà possibile, tra le molteplici attività, visitare un accampamento della fanteria militare comunale del Duecento, una cucina da campo e il banco del cerusico, ammirare dimostrazioni di ricamo e tessitura, osservare la lavorazione al tornio dell’argilla e provare il tiro con l’arco. I laboratori per bambini e adulti sono tutti rinnovati: un viaggio nella storia della scrittura dalla pietra alla pergamena, scoprire il bestiario medievale descritto e rappresentato nei manoscritti e nelle miniature, sperimentare il conio delle monete, realizzare a sbalzo su lamina lo stemma di San Giorgio e il drago, conoscere il valore e l’utilizzo del sale nel Medioevo macinandolo, colorandolo e profumandolo per confezionare amuleti. Non solo, saranno presenti dame della corte che mostreranno e insegneranno i balli all’ultima moda medievale accompagnate da musici con strumenti tradizionali, giocoleria con il fuoco, rapaci in libertà e combattimenti di scherma storica.
Nel pomeriggio sarà possibile gustare una merenda e dalle ore 20.00 partecipare ad un banchetto medievale sulla terrazza bassa del Castello. Dalle ore 21.30 la serata si concluderà con uno spettacolo di giocoleria, equilibrismi e un finale con il fuoco.
Nel pomeriggio di domenica 28 settembre Spetialis continua con il suo viaggio al Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” con il “Festival delle arti e dei mestieri tradizionali”.
Protagonisti saranno abili artigiani che dimostreranno e faranno provare ad adulti e bambini attività tradizionali un tempo comuni ed oggi spesso dimenticate: cucito, ricamo, filatura e tessitura, falegnameria, impagliatura e cesteria, tintura, calzoleria, vetreria e liuteria. Tra le novità di quest’anno ci saranno alcune professioniste che hanno saputo reinterpretare e attualizzare la tessitura e la modisteria aprendo delle attività di successo. Non mancherà la cucina tradizionale con gli iconici stampi per croxetti e la realizzazione di una vera torta d’erbi che alla fine potrà essere gustata dai partecipanti al laboratorio. E ancora laboratori di acquerello botanico e attività ludiche dedicate ai manufatti esposti al Museo. Infine le sale del Museo saranno animate da figuranti in costumi tradizionali che renderanno ancora più vivo lo spettacolo del Canto del Maggio e quello delle musiche e danze tradizionali come la quadriglia. E per i più piccini un intrattenimento davvero speciale, il teatrino dei burattini.
Gli eventi quindi coinvolgeranno tutta la Città e i musei civici, svolgendosi in parte nel centro storico e in parte all’interno del Museo Civico Archeologico del Castello San Giorgio e del Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”.
Le attività nei Musei prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso, mentre la visita guidata sarà offerta ai partecipanti dietro prenotazione.
Info
Museo Civico del Castello di San Giorgio
via XXVII marzo – La Spezia
tel. 0187.751142
museo.sangiorgio@comune.sp.it – museodelcastello.museilaspezia.it
www.facebook.com/museocastellosangiorgio; Ig @museocastellosangiorgio
Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana”
via del Prione, 156 – La Spezia
tel. 0187.727781
museoetnografico.segreteria@comune.sp.it – etnografico.museilaspezia.it
www.facebook.com/museo.etnografico.sp; Ig @museoetnograficosp
Costi (i biglietti sono acquistabili presso la reception dei due Musei)
– venerdì 26 settembre ore 18-20 visita guidata gratuita prenotando allo 0187/727220
– sabato 27 settembre ore 15.30-22.30 Museo Civico del Castello di San Giorgio euro 5.00
– domenica 28 settembre ore 15-19 Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” euro 5.00
Biglietto cumulativo per sabato 27 settembre e domenica 28 settembre euro 8.00.
In caso di pioggia gli eventi avranno luogo all’interno dei Musei con programma ridotto
Il programma completo di Spetialis 2025
CENTRO CITTADINO
VENERDI’ 26 SETTEMBRE
PER CASTELLI CHIESE E CONVENTI
Visita guidata alla città medievale e rinascimentale
Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso del Castello di San Giorgio alle ore 18: visita alla fortezza (sede del Museo civico Archeologico), visita al Parco delle Clarisse (convento e chiesa di Santa Cecilia), visita all’oratorio di San Bernardino (sede del Museo civico Etnografico “Giovanni Podenzana”), visita alla chiesa e al convento dei frati di San Francesco da Paola (sede del Museo civico “Amedeo Lia”)
Percorso gratuito, prenotazione obbligatoria
SABATO 27 SETTEMBRE
Giornata europea del Patrimonio
MUSEO DEL CASTELLO SAN GIORGIO
FESTA MEDIEVALE
Dalle ore 15.30 Accoglienza al castello.
Circotà Trampolieri ingresso castello e parco
Dalle ore 15.30 alle 20.00 – Vita da campo
Associazione Culturale I Von Neuberg
Compagnia d’Arme Pisa Ghibellina
Si potrà visitare un accampamento della fanteria militare comunale del ‘200, filologicamente allestito nel parco del Castello, nonché assistere ad esibizioni d’arme ad opera delle milizie accampate
Dalle ore 15.30 alle 17.30
Saranno attivi laboratori a tema per ragazzi e adulti:
Dalla Pietra alla Pergamena: Viaggio nella Storia della Scrittura e impronte del Passato: stampa artistica
Giorgio Giannotti e Roberto Giannotti
Un laboratorio interattivo alla scoperta dell’evoluzione della scrittura: dalle incisioni rupestri, al papiro degli Egizi fino alla pergamena medievale, cimentandosi con penna e inchiostro, copiando come veri amanuensi! Poi come facevano gli antichi ci mettiamo alla prova con la stampa: incisione, inchiostro e pressione.
San Giorgio e il drago
Donatella Alessi e Samuela Raffaelli
Realizzazione dello stemma di san Giorgio, presente anche all’ingresso del castello, su lamina metallica, realizzato a sbalzo e dipinto
Animali fantastici…e come immaginarli. Viaggio nel bestiario medievale
Sara Lenzoni e Gianfranco Berghich
Un incontro ravvicinato con gli animali e le creature fantastiche descritte e rappresentante nei manoscritti medievali: leoni, tigri, capre, ma anche unicorni, draghi e grifoni. Un animale fantastico prenderà vita sotto le mani di bambini e adulti, che realizzeranno una miniatura con pigmenti e lacche unite a leganti. Ingredienti fondamentali allume e polvere di chiodi di garofano per la conservazione e….la pazienza del monaco miniaturista.
I denari della Superba
Marco Greco
Il conio delle monete nel Medioevo con la tecnica del punzone e martello
Medioevo di sale
Amanda Moruzzo e Marta Ragnoli
Racconteremo l’antico legame tra la città e il commercio del sale e scopriremo i tanti e strani usi “dell’oro bianco” durante il Medioevo. Creeremo il nostro amuleto di sale colorato, spezie e fiori, da racchiudere in un sacchettino per attirare benessere e fortuna
La piccola fornace medievale
Michelangelo Leoni e Naibì Aostri, ArteProgetto
Dimostrazione di lavorazione al tornio dell’argilla
Laboratorio artistico-didattico per bambini di decorazione pittorica a freddo
Mostra di ceramiche ispirate a quelle dei secoli X-XIII
Dalle ore 15.30 alle 18.00
Prove di tiro con l’arco medievale per bambini e adulti
Arcieri della Compagnia del Piagnaro di Pontremoli
Dalle ore 16.00 alle 17.00
Vita da scudiero
Associazione Culturale I Von Neuberg
I bambini affronteranno delle prove di coraggio e abilità per essere investiti cavalieri
Dalle ore 16.00 alle 18.00
Banco del Cerusico
Compagnia d’Arme Pisa Ghibellina
Dimostrazione del modus operandi di un cerusico del XIII secolo: descrizione dei vari attrezzi chirurgici utilizzati, le erbe, i rimedi medicamentosi, le conoscenze in campo medico dell’epoca in base ai trattati anatomici
Dalle ore 15.30 alle 17.30
La Cucina dei soldati
Compagnia d’Arme Pisa Ghibellina
Allestimento di una cucina da campo e dimostrazione di come mangiavano le truppe e come si rifornivano di alimenti
Dalle ore 16.00 alle 17.00
Compagnia Saltafossum
Musica, teatro di figura, interazione, giocoleria con il fuoco sono gli elementi caratterizzanti di questa congrega di musici e buffoni d’altri tempi e d’altri luoghi
Dalle ore 17.00 alle 18.00
Danze medievali
Compagnia del Piagnaro di Pontremoli
Le dame della corte mostreranno i balli all’ultima moda medievale, ne insegneranno i passi ai più arditi che si cimenteranno in questa nobile arte
Dalle ore 17.00 alle 17.30
Per il rotto della cuffia! – L’evoluzione dell’elmo dal X al XIV secolo
Associazione Culturale I Von Neuberg
Con l’aiuto di fedeli riproduzioni, viene ripercorsa la storia di quattro secoli di evoluzione della protezione per la testa del guerriero; possibilità di provare ad indossare i vari manufatti
Dalle ore 17.00 alle 17.30
Dimostrazione di rapaci in volo in libertà
Falconarius
Dalle ore 18.00 alle 18.30 (terrazza alta)
Il mestiere delle armi
Compagnia d’Arme Pisa Ghibellina
Compagnia del Piagnaro
Dimostrazione delle tecniche di combattimento da trattati di scherma storica
Dalle ore 16.00 alle 19.00
Ludus Monstrorum. Sfida alla badessa
Anna Rozzi
Ipotesi di ricostruzione e prova pratica del duello tra marionette miniato nell’Hortus Deliciarum, enciclopedia composta dalla badessa Herrade di Landsberg nel XII secolo.
Dalle 15.30 alle 19.00
La bottega del ricamatore
Gilda Historiae
Dimostrazione e spiegazione delle varie tipologie dei punti di ricamo e delle tecniche di tessitura su telai a tensione e telai a tecnica sprag
Ore 15.30; 16.30; 17.30
Laboratorio di ricamo e di tessitura su telai già predisposti per adulti e bambini
Il banco della Merenda è a disposizione nel pomeriggio dalle 15,30 alle 19.00
Associazione TuttiFrutti
Dalle ore 20.00 alle 21.30
BANCHETTO MEDIEVALE – sulla terrazza bassa del Castello
Associazione TuttiFrutti
Dalle ore 20.30 alle 21.30 sulla terrazza bassa
Danze a cura della Compagnia del Piagnaro Pontremoli e musiche dei Saltafossum
Dalle Ore 21.30 alle 22.00
Spettacolo sulla terrazza alta
Il giullare della luna
Circotà
Spettacolo di giocoleria, equilibrismi e un finale con il fuoco
MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO “GIOVANNI PODENZANA”
DOMENICA 28 SETTEMBRE
Festival delle arti e mestieri tradizionali
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Arti e mestieri tradizionali
Esposizione, dimostrazioni e laboratori per adulti e bambini a cura di
- Pro Loco Borgo del Piagnaro “Mani e Menti”:
Davide Angella – Creazione di giochi d’altri tempi, lavorazione della cartapesta e di materiali di recupero
Patrizia Capaccio – Cucito creativo
Giacomo Cappetta – Falegname creativo
Elisa Caser – Creatrice di creme e saponi naturali
Clara Cavellini – Filatura manuale
Maria Pia Elia – Lavorazione e decorazione della ceramica
Adriano Gori – Cestaio in vimini
Isabella Iardella – Creazione di pizzo al chiacchierino e al macramè
Andreina Micheli – Tintura della lana con prodotti naturali e realizzazione di manufatti
Sandra Passalacqua – Lavorazione della pelle, creazione di calzature e rilegatura libri.
- Corrado Perazzo – Creazione di vetrate artistiche al piombo e liuteria
- Barbara Campanile – Tessitrice al telaio manuale
- Antonella Rolla – Tessitrice al telaio manuale
- Simona Pierotti – Casa Colleoni Collection. Atelier di tessitura e sartoria
- Maria Federica Prezioso – Fabbricaprezioso. Modista
- “Cose belle di una volta” gruppo della Parrocchia Santa Maria Maddalena in Adelano di Zeri Riproduzioni degli antichi costumi popolari che un tempo vestivano gli abitanti del nostro territorio
- Andrea Varesi Liserio – Seggiolaio, ultimo costruttore dei canapè di Bratto
- STEL – Lavorazione al tornio di stampi per corzetti, ravioli e spongate
- Maria Capellini – L’Acquerello botanico
La grande sensibilità dell’artista Maria Capellini ci guiderà nella realizzazione di delicati acquerelli ispirati alla natura e alle piante spontanee del nostro territorio: la luce, i colori, le forme e le consistenze verranno immortalati su carta per creare un’opera con cui abbellire la nostra cameretta.
- Museo Etnografico
Lamine dorate a cura di Samuela Raffaelli
Un tempo le croci pettorali erano uno degli accessori del costume tradizionale che non poteva mancare, soprattutto per la loro funzione protettiva. Scopriamo la produzione di questo tipo gioiello e realizziamo una croce ispirandoci a quelle conservate al Museo.
Una pagina di erbario a cura di Marta Ragnoli
Il nostro territorio è ricco di specie vegetali utilizzate da secoli nell’alimentazione e nella medicina popolare tradizionale. Dopo aver dipinto con Maria Capellini il fiore o la pianta che più ci piace ne prenderemo un esemplare da conservare su una pagina di erbario, annotando tutto quello che abbiamo imparato.
Pronti, attenti…via! Giochi di ieri, giochi di oggi a cura di Silvia Nardi
Come si divertivano un tempo i bambini? Quali erano i giochi, le regole, i materiali con cui passavano il tempo? Tiriamo i dadi, saltiamo sul percorso tracciato sul pavimento e scopriamo quale gioco imparare.
Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Teatrino di puck
a cura di Serena Cercignano della Pro Loco Borgo del Piagnaro “Mani e Menti”
ore 15.15-15.45 Tra contastorie e burattini (esposizione di burattini, marionette e pupazzi con breve presentazione della storia del mestiere del burattinaio)
ore 16-16.30 In principio era pulcinella (spettacolo di burattini)
Dalle Ore 15.30 alle ore 16.30 La cucina tradizionale contadina (laboratorio per adulti)
Laboratorio per la realizzazione di una torta d’erbi a cura di Cinzia Angiolini
La torta d’erbi è una torta salata fatta con erbe spontanee e verdure di stagione finemente tritate, condite con olio extravergine di oliva, sale e formaggio parmigiano o pecorino, racchiuse da due sfoglie formate da acqua, sale e farina. E voi conoscete come viene tradizionalmente preparata? Scopriamolo insieme a Cinzia che ci accompagnerà anche nella conoscenza degli erbi spontanei della tradizione.
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Canto del maggio
a cura dei cantori del maggio della vallata di Rossano con accompagnamento dell’Associazione Lo Stivale che balla
Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 Spettacolo e laboratorio di danze
per adulti e bambini a cura dell’Associazione Lo Stivale che balla con la partecipazione dei figuranti della Parrocchia di Santa Maria Maddalena in Adelano di Zeri:
– danze di Zeri e del territorio limitrofo
– ballo del palo con intreccio di nastri colorati e quadriglia
Progetto a cura di Donatella Alessi e Giacomo Paolicchi.
Foto: Spetialis 2024, credit Lorenzo Gallo.
Lascia un commento