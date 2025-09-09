Il cantiere per realizzare “Urba 2 – Urbanizzazioni parte ovest” a Marinella di Sarzana sarà consegnato alla ditta incaricata lunedì 8 settembre.

Si tratta dell’ultimo lotto del progetto Pinqua, che traguarda un investimento complessivo di 15 milioni di euro sulla frazione marina sarzanese.

Prendono quindi avvio anche i lavori per realizzare la nuova rotatoria che insisterà sul viale Litoraneo e che, previa convenzione fra l’ente e il Comune di Sarzana, sarà gestita da Anas.

L’opera pubblica consentirà a Marinella di avere una secondo accesso grazie al collegamento viario nella porzione nord-ovest del borgo oggi accessibile solo dal viale Papa Giovanni XXIII.

Il progetto comprende la realizzazione di un percorso pedonale pubblico per il collegamento tra il litorale, il borgo e la piana, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell’impatto delle nuove infrastrutture sul delicato ambiente naturale, prevedendo il reimpianto della pineta che sorgeva nei pressi del cimitero.

La rotatoria, punto di snodo tra la strada litoranea esistente e i nuovi assi viari, sarà pavimentata in asfalto per continuità con la viabilità principale, mentre i due rettilinei e la carreggiata trasversale di collegamento saranno realizzati in calcestruzzo drenante in coerenza con gli interventi previsti nel borgo con l’intervento Urba1.

Importo dei lavori da contratto è di 550.372,44 euro oltre a 21.292,55 euro previsti per gli oneri della sicurezza. Il cantiere insisterà anche su una porzione immobiliare divenuta di proprietà comunale destinata, nel corso dell’estate, ad area di sosta gratuita nella zona retro-spiaggia libera. Resteranno a disposizione dell’utenza le aree limitrofe di parcheggio di proprietà di Marinella spa in liquidazione