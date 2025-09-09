Bf & Company, boutique finanziaria indipendente specializzata in operazioni di finanza straordinaria, ha curato l’exit del suo primo club deal di investitori che sul finire del 2019 aveva acquisito, in partnership con i soci fondatori, il 100% di Gardening srl, società genovese attiva nella commercializzazione in Italia di guanti monouso medicali.

La totalità del capitale sociale di Gardening è stata acquisita in data odierna dal gruppo facente capo a Lanzi srl, attivo nel settore dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale) e produzione di sistemi automatizzati di distribuzione degli stessi, creando un gruppo italiano da oltre 30 milioni di euro di ricavi nel mondo del safety.

Gardening, fondata oltre 30 anni fa e basata a Genova (Italia), guidata dall’amministratore delegato Filippo Alby, è attiva nell’importazione e commercializzazione in Italia di guanti ed altri articoli monouso per la protezione dell’utente, con posizione di leadership nel segmento dentale.

I prodotti, ottenuti da fornitori selezionati del Sud Est Asiatico, sono prevalentemente a marchio proprio e vengono distribuiti a oltre 1.000 clienti. Negli ultimi anni, a causa dell’eccesso di offerta formatasi post Covid e delle distorsioni nella catena di fornitura, il settore dei guanti monouso ha vissuto un periodo di forte instabilità. Nonostante ciò, Gardening è riuscita a mantenere il suo posizionamento premium: nel 2024 ha generato ricavi per oltre 12 milioni, un ebitda margin normalizzato nell’intorno del 10% ed un flusso di cassa operativo ante imposte pari ad oltre l’80% dell’ebitda.

Lanzi Group, fondato oltre 40 anni fa, con sede a Torino (Italia) e una filiale in Polonia, è attivo nel settore della progettazione, produzione di guanti e abbigliamento da lavoro, distribuzione di DPI e produzione di sistemi automatizzati di distribuzione degli stessi. Nel luglio 2023 ha acquisto il 100% di Sicura srl, ampliando la propria offerta nel mercato della distribuzione di DPI e manutenzione di sistemi antincendio in Emilia-Romagna. Nel 2024 Lanzi Group ha generato ricavi per circa 20 milioni con 70 dipendenti.

Il progetto di aggregazione è stato organizzato da BF & Company, che ha identificato in Lanzi Group il partner strategico ideale per Gardening in un’ottica di consolidamento settoriale e di supporto per un nuovo percorso di crescita dell’azienda. Dal canto suo, Lanzi Group, oltre al know-how nel mondo dei consumabili, si garantisce l’ingresso in un interessante mercato quale il medicale. Il progetto di crescita prevede la conferma del management di Gardening, il rafforzamento della sua struttura organizzativa e lo sviluppo di sinergie commerciali.

Nel capitale del club deal hanno partecipato come promotori-investitori alcuni membri del team di Bf & Company (Alessandro Bartolini, Alessandro Zanatta, Luigi Teti e Franco Hauri) e un pool di oltre 10 investitori (sia italiani, che stranieri). Con il completamento dell’operazione, il club deal realizza un ritorno pari a quasi 6 volte il capitale investito, ottenendo un Irr lordo superiore al 35% annuo nell’arco dei 6 anni di durata dell’investimento.

Alessandro Bartolini, Managing Partner di Bf & Company, dichiara: “Siamo molto lieti di aver concluso nel migliore dei modi la nostra avventura in Gardening in partnership con i fratelli Clerici. Si è realizzata un’operazione industriale che conduce alla creazione di un importante gruppo a valenza italiana, con ampio portafoglio prodotti, capacità di acquisto dal Far-East, competenze manifatturiere nel vending di DPI, presenza distributiva diretta all’estero, oltre che in Italia, e una rete commerciale diretta ed integrata da agenti per il medicale”.

I fratelli Antonio e Andrea Clerici, soci fondatori e titolari del 40% di Gardening (attraverso il veicolo societario Giglio Verde srl), hanno aggiunto: «Siamo soddisfatti del percorso fatto insieme al club deal organizzato da BF & Company. È stato raggiunto l’obiettivo di rendere l’azienda operativamente autonoma dalla proprietà, mantenendo in essere un business model redditizio e sostenibile, percorso che sappiamo essere non sempre agevole in una pmi. Anche la scelta di Lanzi Group come partner strategico ci lascia convinti nell’ulteriore futuro sviluppo di Gardening, con la valorizzazione di tutte le competenze specifiche dell’azienda».

Gardening è stata supportata da BF & Company quale advisor finanziario esclusivo, con un team composto da Alessandro Bartolini (Managing Partner), Alessandro Zanatta (Vice President) e Gianmarco Barbini (Junior Analyst), per gli aspetti valutativi e negoziali e il coordinamento del processo di due diligence. DWF (Italy), con un team composto da Michele Cicchetti (Managing Partner) e Matteo Polli (Counsel), ha fornito assistenza per le questioni contrattuali e giuridiche. Ariel Dello Strologo, Partner di GPD Studio legale e tributario, ha assisto come consulente legale la società Giglio Verde.

Lanzi Group è stato assistito dallo Studio Nada di Torino, con Franco Nada (Partner), per le tematiche finanziarie e relativa al fund raising e da Mcm Consultants, con un team guidato dall’avvocato Marco Badellino (Partner), per le tematiche di advisory negoziale e strategico. PwC ha effettuato la due diligence contabile e fiscale mentre Studio Giurioli quella giuslavoristica.

Banca Valsabbina e Intesa Sanpaolo hanno supportato finanziariamente Lanzi Group per la transazione e le future necessità operative. Nell’ambito dell’operazione, Lanzi Group ha, tra l’altro, emesso anche un minibond interamente sottoscritto da Banca Valsabbina.

Dal punto di vista legale, Lanzi Group è stata assistita dallo studio PedersoliGattai, con un team coordinato da Csaba Davide Jako (Partner) e composto anche da Fabio Beltramo (Associate) per gli aspetti corporate e contrattuali, Alessandro Bardanzellu (Partner) e Jacopo Cislaghi (Senior Associate) per gli aspetti Golden Power, nonché Riccardo Monge (Associate) in relazione all’emissione del minibond.