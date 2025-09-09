Lo scorso 4 agosto, il consiglio di amministrazione di Bper Banca Private Cesare Ponti ha esaminato e approvato i risultati della Società al 30 giugno 2025.

Il semestre si chiude con un utile netto di 41,4 milioni di euro, grazie al buon andamento della raccolta e alla performance dei mercati finanziari.

Risultati reddituali riclassificati

I proventi operativi netti si attestano a 127,7 milioni di euro:

margine di interesse pari a 18,2 milioni di euro

commissioni nette pari a 111,4 milioni di euro

Gli oneri operativi si attestano a 65,8 milioni di euro:

spese per il personale pari a 48,7 milioni di euro;

altre spese amministrative pari a 13,7 milioni di euro.

Il risultato della gestione operativa si attesta, quindi, a 61,9 milioni di euro, con un utile netto di 41,4 milioni di euro.

Volumi intermediati

La raccolta diretta da clientela si attesta a 1,8 miliardi di euro (-7,4% da inizio anno per via del prevalente utilizzo quale fonte di sviluppo della raccolta indiretta).

I volumi gestiti e amministrati per conto della clientela Private ammontano complessivamente a 34,3 miliardi di euro (+4,5% da inizio anno):

risparmio gestito, pari a 16,3 miliardi di euro (+3,0%);

risparmio amministrato pari a 11,9 miliardi di euro (+7,6%);

polizze vita pari a 6,1 miliardi di euro (+2,6%).

La dinamica delle masse ha beneficiato del buon andamento della raccolta netta: 0,8 miliardi di euro da inizio anno (di cui 0,7 miliardi di euro la qualificata) – più che quintuplicato il dato rispetto a giugno 2024 (nonostante la complessità dell’attuale contesto sul fronte del reclutamento) -, oltre che della performance positiva dei mercati finanziari.

Per quanto attiene all’attività di Centro Investimenti, le gestioni patrimoniali a fine giugno ammontano complessivamente a 7,7 miliardi di euro (+6,0% da inizio anno) e gli asset in Advisory a 109,7 miliardi di euro (+4,2% da inizio anno). I volumi in consulenza evoluta ammontano a 3,8 miliardi di euro (+7,9% da inizio anno), corrispondenti ad una incidenza dell’11,1% sul totale dei volumi gestiti.

L’amministratore delegato di Bper Banca Private Cesare Ponti Fabrizio Greco commenta: «Siamo soddisfatti dei risultati positivi ottenuti nel primo semestre dell’anno, caratterizzato da volatilità sui mercati finanziari e un contesto competitivo nel private banking in crescita. Questi risultati confermano la validità del nostro modello di servizio e delle nostre scelte strategiche, orientate alla soddisfazione dei nostri clienti. Un ringraziamento va a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a questi risultati affiancando i nostri clienti nelle loro esigenze finanziarie e non finanziarie. Con questi risultati guardiamo ora con fiducia alla seconda parte dell’anno, pronti a mettere a terra le nostre strategie di crescita: continueremo a investire nel perfezionamento del modello di servizio e dell’offerta, puntando su innovazione e qualità come leve centrali per generare valore sostenibile per i nostri clienti, per la Banca e per il Gruppo».