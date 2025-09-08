Genova saluta The Ocean Race Europe: le imbarcazioni che nel primo pomeriggio di domenica sono salpate dal Porto Antico con destinazione Boka Bay, Montenegro, per l’ultima regata di questa edizione.

In mattinata gli equipaggi hanno sfilato in parata da calata Mandraccio al molo di fronte all’Acquario di Genova, passando per l’intero Porto Antico, accompagnati dalla sindaca di Genova Silvia Salis, dal presidente della Regione Marco Bucci e dal presidente di The Ocean Race Richard Brisius. Presente per l’amministrazione anche il presidente del consiglio comunale Claudio Villa.

«La Liguria sta facendo un grande sforzo per diventare la regione più importante nel Mediterraneo per quanto riguarda gli sport velici – ha detto il presidente della Regione Marco Bucci -. Con The Ocean Race abbiamo programmi importanti di sviluppo nel futuro e quindi TOR sarà parte dei nostri eventi sportivi anche nei prossimi anni e coinvolgerà tutta la Liguria, anche se Genova continuerà ad avere il suo ruolo principale. Quindi stiamo lavorando perché la manifestazione abbia un’importanza e un’estensione ancora maggiore sul nostro territorio, perché vogliamo che lo sport della vela, che è importantissimo per la nostra regione, sia uno degli sport principali che si praticano».

«Quest’anno – ha continuato Bucci – anche Napoli investe nella vela con America’s Cup, anche per merito nostro, perché nel 2023 con la finale di The Ocean Race abbiamo fatto vedere la grande ricaduta di questi eventi sul territorio e sui giovani. Le amministrazioni devono lavorare perchè ci sia non solo un ritorno eonomico, ma anche di crescita delle giovani generazioni. Senza dimenticare la sostenibilità, perché la protezione del mare e del suo ecosistema è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo: ci dobbiamo impegnare per lasciare alle giovani generazioni un mare in condizioni migliori di come l’abbiamo trovato».

Prima della partenza degli equipaggi c’è stato il passaggio di consegne tra Genova e Boka Bay, con lo scambio delle bandiere tra la sindaca e il rappresentante della città montenegrina. Alla sindaca Silvia Salis è stato donato anche il “Nature Baton”, simbolo dell’impegno della lotta per la difesa dell’ambiente e la salvaguardia dei mari.

«Mi piace l’Ocean Race e oggi è stata un’altra magnifica giornata di sport e non solo – dice la sindaca di Genova, Silvia Salis – questi eventi sono fondamentali per la promozione della città. Con Ocean Race condividiamo i valori della sostenibilità, della tutela e del rispetto per i nostri mari e, ovviamente, tutti i valori dello sport, che sono internazionali. Quando incontro gli atleti per me è come un tuffo nel passato: amo il loro stile di vita, il loro modo di affrontare il futuro, la loro forza. Questa è la potenza che trasmette chi fa sport. Agli atleti auguro “buon vento”, ma voglio anche dire loro di divertirsi. Lo sport è un motore molto importante: questi grandi eventi sono fondamentali per attirare turismo qualificato, ma altrettanto fondamentale è ricordarsi di chi tutti i giorni vuole fare sport nella nostra città. Per questo, nei prossimi giorni, presenteremo il nostro piano per la riqualificazione e il rilancio dell’impiantistica sportiva nei prossimi anni».