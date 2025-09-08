Il Comune di Chiavari ha avviato un piano di riqualificazione del cimitero urbano, con lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra cui il rifacimento del porticato Sud e il risanamento delle gallerie Ovest, Est e dell’Ottagono.

Data la carenza di loculi e l’impossibilità di costruirne di nuovi in tempi brevi, l’amministrazione ha deciso di procedere con la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue relative a tumulazioni risalenti ad oltre 50 anni, come previsto dall’art. 92 del decreto del presidente della Repubblica 285/1990.

Il provvedimento riguarda le Campate A (BC) e B (BB) del “grande rettangolo” ed è stato avviato con la delibera n. 181 del 9 luglio 2025. L’elenco dei loculi interessati è disponibile online, all’ingresso del cimitero e segnalato direttamente sui loculi.

I familiari, o aventi diritto, hanno 90 giorni di tempo per presentare osservazioni, documentazione o manifestare la volontà di occuparsi della sistemazione dei resti mortali. Durante questo periodo, saranno esaminate le osservazioni pervenute al fine di gestire le diverse situazioni, tenendo conto della volontà delle famiglie.

L’Amministrazione assicura che ogni intervento sarà svolto con il massimo rispetto per i defunti e i loro cari, all’interno di un piano volto a garantire un servizio cimiteriale dignitoso e continuo.

Contatti per informazioni:

statocivile@comune.chiavari.ge.it.

comune.chiavari@cert.legalmail.it

Telefono 0185 365212 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30, e solo il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30.