La Camera di Commercio Riviere di Liguria, nell’ambito delle attività dedicate alla Transizione ed efficienza energetica e alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), ha organizzato un tavolo di progettazione territoriale aperto a tutti gli interessati: il 16 settembre si terranno due incontri online sulle Cer e sull’Intelligenza artificiale legata alla gestione delle risorse idriche promossi dal Pid (Punto Impresa Digitale) dell’ente camerale.

Gli incontri si rivolgono a Cer già costituite o in fase avanzata di sviluppo, amministrazioni locali, enti del terzo settore, imprese, altri soggetti pubblici o privati interessati al tema.

Il programma prevede: sessione mattutina dalle 10 alle 13 sul tema “Introduzione generale al tema delle Cer, vantaggi e panoramica normativa e tecnica” con presentazione di casi concreti ed esperienze territoriali; sessione pomeridiana dalle 15 alle 17.30 per operatori e realtà già in fase avanzata con approfondimento sull’integrazione di nuovi strumenti digitali e sull’uso dell’Intelligenza Artificiale non solo per la produzione di energia green ma anche applicata alla gestione delle risorse idriche. Spazio per domande e interazione con esperti.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione tramite il link.

Il link per seguire i lavori su piattaforma Zoom sarà inviato via email a tutti gli iscritti in prossimità dell’evento.

Per qualsiasi informazione contattare il Pid della Camera di Commercio Riviere di Liguria scrivendo a: pid@rivlig.camcom.it