Dopo le forti piogge della primavera scorsa ad Albenga, che hanno provocato cedimenti spondali in più punti del Rio Carenda e messo a rischio la tenuta degli argini, anche in vista della stagione autunnale, il sindaco Riccardo Tomatis ha firmato l’ordinanza che consente di operare in deroga al divieto stagionale di interventi sulla vegetazione riparia.

Gli interventi – che interesseranno in particolare i tratti crollati lungo la sponda sinistra a monte della SP 59 e la sponda destra a monte della strada comunale Leca-Campochiesa – sono stati ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire nuove esondazioni in caso di maltempo.

Dichiara il sindaco di Albenga: «Si tratta di un intervento necessario in particolare in vista della stagione autunnale e della probabilità di piogge intense, fenomeno sempre più frequente, per tutelare l’incolumità pubblica e ridurre il rischio di nuove criticità legate al maltempo. Non era possibile attendere il 15 settembre, nel rispetto del divieto previsto dal piano di tutela della vegetazione riparia, attualmente in vigore dal 1° marzo al 30 giugno e dal 15 agosto al 15 settembre, per iniziate i lavori e pertanto ho firmato ordinanza per autorizzare l’ingresso in alveo. In questi giorni inizieranno così i lavori di sistemazione dei due tratti di argine danneggiati».

Il Comune seguirà da vicino l’andamento dei lavori, che dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile.