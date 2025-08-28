Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria a 55 infissi della scuola elementare Fara di via Descalzi 27 a Chiavari. L’intervento è stato suddiviso in due lotti: da un lato il restauro di 32 finestre e dall’altro la sostituzione di 23 infissi gravemente danneggiati, per un importo complessivo di circa 86 mila euro.

L’operazione rientra nella campagna di sopralluoghi avviata dall’ufficio tecnico del Comune di Chiavari finalizzata a monitorare lo stato di conservazione degli infissi negli edifici. Tra le strutture già verificate, oltre alla scuola Fara, anche la scuola Solari, la scuola della Torre, la scuola di Ri Piani, la materna di corso Buenos Aires, il palazzo comunale, la Casa di Ponente, l’ex scuola di Sant’Andrea di Rovereto, palazzo Rocca e l’edificio della Crocetta.

«La manutenzione e la messa in sicurezza delle scuole e degli edifici pubblici rappresentano per noi una priorità assoluta. Questi tipi di interventi ci permettono di garantire ambienti più sicuri e confortevoli per bambini, insegnanti e personale scolastico» commenta l’assessore alla manutenzione, Paolo Garibaldi.