Sulla linea Pisa – La Spezia sono in programma nel mese di settembre attività di potenziamento tecnologico e infrastrutturale che comporteranno variazioni al traffico ferroviario.

Dal 1 al 26 settembre

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) prosegue le attività per installare il sistema Ertms (European Railway Traffic Management System) che interesseranno la linea tra Massa e Sarzana. Si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni, finanziato con risorse del Pnrr.

Per consentire le attività di cantiere sono previste per i treni del Regionale, durante la mattina dal lunedì al venerdì: cancellazioni, limitazioni, modifiche agli orari di partenza e arrivo (vedi dettagli .

Gli Intercity 505, 657, 670 saranno limitati a La Spezia. Le Frecce circoleranno regolarmente.

Sabato 13 e domenica 14 settembre

Saranno svolte attività dal comune di Viareggio che interessano la linea ferroviaria.

Per consentire le attività di cantiere è necessario interrompere la circolazione tra Pisa Centrale e Forte dei Marmi e tra Lucca e Viareggio.

Modifiche alla circolazione per lavori sulla Pisa – La Spezia

Da lunedì 1 a venerdì 26 settembre tra Massa e Sarzana per i treni del Regionale e Intercity

sabato 13 e domenica 14 settembre tra Pisa e Forte dei Marmi e tra Lucca e Viareggio

Dall’1 al 26 settembre – la mattina dal lunedì al venerdì – i treni del Regionale saranno oggetto di cancellazioni, limitazioni, modifiche agli orari di partenza e arrivo.

Dal lunedì al venerdì gli Intercity 505, 657 saranno limitati a La Spezia, il treno Intercity 670 sarà originario da La Spezia, mentre il 651 sarà prolungato a Grosseto. Le Frecce circoleranno regolarmente.

Sabato 13 e domenica 14 settembre, per attività di manutenzione straordinaria, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Pisa e Forte dei Marmi e tra Lucca e Viareggio.

Le Frecce della relazione Roma-Genova subiranno cancellazioni o limitazioni di percorso a Pisa, con cancellazione della tratta Pisa-Genova. Previsti impatti anche nei giorni 12 e 15 settembre.

I canali di acquisto sono stati aggiornati; sono in fase di elaborazione quelli relativi all’interruzione del 13 e 14 settembre per le corse Intercity.

I viaggiatori sono invitati a informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso.