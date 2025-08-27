Visita questa mattina del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel Comune di Sestri Levante, accompagnato dal sindaco Francesco Solinas. Dopo un colloquio in Municipio, Bucci ha effettuato un sopralluogo al quartiere di edilizia residenziale pubblica della Lavagnina insieme all’amministratore unico di Arte Genova, Paolo Gallo. Successivamente il presidente ha visitato Arinox e Fincantieri a Riva Trigoso, per fare il punto sul progetto di viabilità alternativa di accesso ai due stabilimenti.

«Abbiamo concordato un piano per dieci appartamenti da sistemare con i fondi di Arte, mentre altri dieci saranno messi a disposizione dei cittadini in lista d’attesa che hanno dichiarato di voler effettuare lavori di “automanutenzione”. Una soluzione già sperimentata con successo a Genova, che vogliamo estendere a tutta la Liguria. L’impegno per la Regione è di circa 500 mila euro, comprensivi di tutti gli interventi sull’area. Verranno inoltre adeguati impianti elettrici, gas e acqua agli standard di sicurezza ed efficienza previsti dalle normative vigenti».

Al termine della visita ad Arinox e Fincantieri il presidente Bucci ha parlato del progetto di viabilità alternativa: «Gli spazi sono quelli che sono, ma in Liguria ci siamo abituati. Ho visto i progetti, non vogliamo che i trasporti eccezionali passino in mezzo ai centri abitati. Vogliamo che queste aziende, veri gioielli anche su scala nazionale, abbiano la possibilità di crescere. Non possiamo permetterci che perdano opportunità di mercato per problemi logistici, con le conseguenti mancate ricadute economiche per il territorio. Il progetto esiste, è stato realizzato con fondi regionali: vedremo se avrà bisogno di correzioni, ma è un punto di partenza: cominciamo da qui e andiamo avanti».

Confermata la validità del progetto, elaborato proprio con fondi regionali, e pronto alla presentazione in conferenza dei servizi.

«Ringrazio il Presidente Bucci per il tempo che ha dedicato a Sestri Levante e l’attenzione alle istanze che gli abbiamo sottoposto − dichiara il sindaco Francesco Solinas − la disponibilità ad affrontare insieme due temi così importanti per la nostra comunità, da un lato un tema sociale come la residenzialità con il recupero delle case della Lavagnina e dall’altro lo sviluppo industriale con le sue ricadute occupazionali positive in merito alla viabilità verso Arinox e Fincantieri, rappresenta un segnale concreto di sensibilità e vicinanza alle esigenze del nostro territorio».