Partenza in cauto rialzo per le Borse europee, tranne Madrid intrno alla parità, dopo due sedute concluse in ribasso. I mercati finanziari europei sono in attesa della trimestrale di Nvidia, che sarà resa nota oggi dopo la chiusura della Borsa americana. Resta la preoccupazione per l’instabilità della politica francese dopo che il primo ministro Francois Bayrou ha chiesto un voto di fiducia per l’8 settembre in risposta alla crescente opposizione contro la sua manovra di bilancio per il 2026. Ai primi scambi Milano segna +0,18%, Francoforte +0,09%, Londra +0,36%, Parigi +0,11%, Madrid -0,04%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund intorno alle 9 a 86 punti (variazione+1,35%, rendimento Btp 10 anni +3,59%, rendimento Bund 10 anni +2,72%).

Piazza Affari

A Milano in avvio spicca il ribasso di Diasorin (-3,49%) che ieri aveva chiuso in forte rialzo (+4,72%) in scia al rialzo di valutazione e target price da parte di Morgan Stanley

Valute

Euro a 1,1618 dollari (da 1,1643 alla vigilia) e a 171,67 yen (da 171,586). Il cross dollaro/yen e’ a 147,737 (da 147,367). Oro in calo (contratto spot -0,35% a 3.381 dollari l’oncia, future -0,1% a 3.388 dollari).

Energia

Il petrolio, in ribasso alla vigilia, è rimasto poco variato dopo che sono sono venute meno le speranze di un accordo tariffario tra Stati Uniti e India: da oggi i dazi americani sulle merci indiane, giustificati dai massicci acquisti indiani di energia russa, raddoppiano al 50%. Il Wti segna -0,03% a 63,23 dollari al barile, il Brent -0,07% a 67,17 dollari. In moderato calo (-0,5% a 33,38 euro al megawattora) i contratti del gas naturale scambiati ad Amsterdam.