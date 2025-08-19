Sono 62 in totale le candidature arrivate per le prime elezioni delle “consulte di frazione” di Sestri Levante, in programma domenica 21 settembre.

Tutte le consulte hanno raggiunto il numero minimo per essere costituite e pertanto nessuna sarà accorpata, garantendo così la rappresentanza di tutte le frazioni e i quartieri del territorio comunale.

Nel dettaglio, le candidature sono così distribuite: Centro 8, Santo Stefano 6, Pila 6, San Bartolomeo 8, Riva 7, Trigoso 3, Lavagnina 6, Santa Vittoria 7, Montedomenico 7, San Bernardo 4.

Il numero dei componenti dunque sarà quello previsto di cinque per le consulte di Centro, Santo Stefano del Ponte-Pietra Calante, Pila sul Gromolo, San Bartolomeo della Ginestra, Borgo di Riva, Lavagnina, Santa Vittoria-Santa Margherita di Fossa Lupara. Saranno invece composte da tre membri le consulte di Borgo di Trigoso-Contrada Pestella, Montedomenico-Villa Libiola-Villa Tassani e San Bernardo-Villa Loto-Villa Azaro.

«Siamo soddisfatti del fatto che tutte le consulte abbiano il numero di candidature previsto e alcune anche oltre, segnale di partecipazione dei Cittadini così come auspicato per un istituto da noi fortemente voluto – commenta il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – questo significa che i cittadini, che ringrazio per essersi proposti, hanno colto lo spirito con cui l’Amministrazione ha voluto istituire questi nuovi organismi: essere uno strumento di dialogo diretto tra comunità e istituzioni».

Le consulte di frazione sono organi consultivi voluti dall’Amministrazione comunale per favorire un dialogo diretto con i cittadini. Raccolgono istanze, propongono iniziative ed esprimono pareri, rappresentando un ponte tra comunità locali e istituzioni.

Nei prossimi giorni verrà comunicata la modalità delle votazioni fissate domenica 21 settembre 2025.