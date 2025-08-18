Dovrebbe tornare alla normalità oggi pomeriggio, secondo quanto dichiarato dalla sindaca di Genova Silvia Salis, la viabilità in zona via Montaldo-via Bobbio dove sabato è esplosa una tubatura dell’acqua.

La sindaca sottolinea che quella che è esplosa «è una delle condotte principali della città. Era ancora in ghisa grigia, quindi serve un lavoro di ammodernamento in tutta la città. Ne ho parlato con l’assessore Massimo Ferrante: bisogna mettere a punto un programma con Ireti. Tra pochi giorni incontrerò l’amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo, e con lui faremo un ragionamento che coinvolge vari settori, tra cui quello delle condotte dell’acqua. C’è già un piano di investimenti, andrà implementato».

Salis ricorda che «dopo varie verifiche, i cantieri dei 4 Assi che incidono in quest’area non sono stati ritenuti responsabili di questo evento, che invece è legato alla vetustà delle condotte. Però c’è sicuramente un intreccio di situazioni che richiede una grande cura e, soprattutto, una pianificazione a lungo termine».

La sindaca, infine, ringrazia «il presidente del Municipio, Lorenzo Passadore, e gli assessori Arianna Viscogliosi e Massimo Ferrante per il loro lavoro di ieri e di oggi».

L’assessora alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi, che già sabato si era recata sul luogo dell’esplosione della tubatura, sottolinea il tempestivo ed efficace lavoro della polizia locale: «Sono stati i primi ad arrivare e sono ancora qui a presidiare il cantiere. Nel momento di massima emergenza avevamo sei pattuglie in azione, ora ne restano due fisse. Hanno fatto e stanno facendo un efficace lavoro di messa in sicurezza, dimostrando grande vicinanza alla città. Questo è il compito più importante che svolge la Polizia Locale: garantire la viabilità e la sicurezza in costante contatto con i cittadini».

Il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno, Lorenzo Passadore, sottolinea che «sin dai primi minuti dell’emergenza, ci siamo coordinati con la sindaca e gli assessori Viscogliosi e Ferrante per individuare le tempistiche di intervento nell’emergenza, per assicurare la gestione del traffico e pianificare gli interventi per il ripristino della normalità, che si concluderanno nelle prossime ore. È stato un lavoro di squadra sia per l’informazione alla cittadinanza, sia per quello che riguarda la gestione dell’emergenza».