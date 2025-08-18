Liguri in Borsa, balzo delle azioni di Redelfi (+8,24%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,068 (-0,35%), apertura a 9,22 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (-0,63%), apertura a 3,12 euro Circle: 7,64 (-1,04%), apertura a 7,72 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 5,60 (-2,44%), apertura a 5,70 euro Erg: 19,46 (+2,48%), apertura a 19,10 euro Fincantieri: 18,40 (+3,84%), apertura a 17,91 euro Giglio Group: 0,237 (-0,42%), apertura a 0,236 euro Gismondi 1754: 1,98 (+1,54%), apertura a 1,915 euro Iren: 2,584 (+0,54%), apertura a 2,588 euro Leonardo: 49,31 (+3,16%), apertura a 48,07 euro Maps: 3,38 (+1,20%), apertura a 3,37 euro Orsero: 14,70 (+0,96%), apertura a 14,60 euro Racing Force: 4,70 (+0%), apertura a 4,70 euro Redelfi: 7,36 (+8,24%), apertura a 6,86 euro Sanlorenzo: 30,40 (+1,00%), apertura a 29,90 euro