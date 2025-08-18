Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,068 (-0,35%), apertura a 9,22 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,14 (-0,63%), apertura a 3,12 euro
Circle: 7,64 (-1,04%), apertura a 7,72 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 5,60 (-2,44%), apertura a 5,70 euro
Erg: 19,46 (+2,48%), apertura a 19,10 euro
Fincantieri: 18,40 (+3,84%), apertura a 17,91 euro
Giglio Group: 0,237 (-0,42%), apertura a 0,236 euro
Gismondi 1754: 1,98 (+1,54%), apertura a 1,915 euro
Iren: 2,584 (+0,54%), apertura a 2,588 euro
Leonardo: 49,31 (+3,16%), apertura a 48,07 euro
Maps: 3,38 (+1,20%), apertura a 3,37 euro
Orsero: 14,70 (+0,96%), apertura a 14,60 euro
Racing Force: 4,70 (+0%), apertura a 4,70 euro
Redelfi: 7,36 (+8,24%), apertura a 6,86 euro
Sanlorenzo: 30,40 (+1,00%), apertura a 29,90 euro
