Recco fa da capofila a un progetto che cambia il modo di prendersi cura degli anziani non autosufficienti e lo fa con un finanziamento di 2 milioni di euro nell’ambito della missione 5 “Inclusione e Coesione” – componente 2 del Pnrr.

L’amministrazione di Recco, comune capofila degli Ambiti Territoriali Sociali n. 8-10-12-13 (38 Comuni della cintura genovese), ha presentato un progetto a favore di 100 persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

L’obiettivo è intercettare bisogni complessi emergenti e rafforzare i servizi già presenti nei territori attraverso la domiciliarità, ossia restare nella propria casa e nel proprio ambiente, finché possibile, come diritto legato alla dignità della persona. Ma anche attraverso il “welfare generativo di comunità”, per superare l’assistenzialismo, coinvolgendo cittadini, Enti, imprese e Terzo Settore in per affrontare le problematiche esistenti e per dare nuove e più articolate risposte ai bisogni.

«Le risorse saranno utilizzate per riqualificazione di un immobile ad Avegno-Testana (1.800.000 euro) – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Davide Manerba – per realizzare un gruppo di appartamenti autonomi, dotati di tecnologie per l’autonomia e connessi alla rete integrata dei servizi sociali e sociosanitari per garantire continuità assistenziale. La restante parte delle risorse sarà utilizzato (200mila euro) per interventi di riqualificazione di spazi abitativi privati con dotazioni strumentali e domotiche per sostenere la permanenza al domicilio e potenziare la rete dei servizi legati alla domiciliarità. In via sperimentale, saranno individuati 76 anziani non autosufficienti beneficiari di dotazioni domotiche e assistenza domiciliare».

Come presentare domanda

Il Comune di Recco ha pubblicato online l’avviso rivolto a tutti i residenti dei 38 comuni della cintura genovese “Avviso Pubblico per la selezione, in via sperimentale, di n. 76 anziani in condizione di non autosufficienza, per la costruzione di percorsi innovativi di dotazione domotica dell’alloggio e di assistenza domiciliare”.

Possono presentare domanda persone non autosufficienti (secondo le definizioni contenute nell’art. 2 dell’avviso), che abbiano compiuto 65 anni con Isee inferiore o uguale a 50mila euro.

Scadenza presentazione domande ore 12 di martedì 9 settembre.