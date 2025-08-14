Nuove telecamere in arrivo a Rapallo. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la rimodulazione, l’efficientamento e l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza territoriale, per un investimento complessivo di 315.000 euro.
L’intervento, finanziato in parte con un contributo statale di 84.000 euro ottenuto dal ministero dell’Interno nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, mira a incrementare la prevenzione e il contrasto di fenomeni di microcriminalità, migliorando il controllo del territorio e la vivibilità urbana.
Il progetto prevede la sostituzione e la manutenzione delle telecamere esistenti con modelli di ultima generazione a più ottiche, l’installazione di nuove postazioni di videosorveglianza in punti strategici di Rapallo e l’aggiunta di ulteriori varchi di controllo.
Sarà inoltre implementata la rete dati in fibra ottica per garantire una trasmissione delle immagini più veloce e sicura.
Un aspetto rilevante è il collegamento dell’impianto comunale al Sistema Centrale Nazionale di Targhe e Transiti (SCNTT), accompagnato dall’adeguamento della centrale operativa della Polizia Locale agli standard richiesti.
Lascia un commento