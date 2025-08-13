Per presentare la candidatura alle elezioni delle Consulte di frazione di Sestri Levante, in programma domenica 21 settembre 2025, c’è tempo fino a sabato 16 agosto. Per agevolare le ultime istanze, l’Ufficio Protocollo sarà aperto in via straordinaria sabato 16 agosto dalle 8.30 alle 12 al secondo piano (Ufficio di Segreteria, piazza Matteotti). Dalle 12 fino alle 23.59 le candidature saranno possibili esclusivamente via pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

Le Consulte di frazione sono organi consultivi creati dall’attuale amministrazione per attivare un canale diretto con il territorio, ascoltare i bisogni dei cittadini e valorizzare il loro contributo alla vita pubblica. Sono elette direttamente dai residenti e avranno il compito di raccogliere istanze, esprimere pareri, proporre iniziative e favorire il dialogo tra cittadini e amministrazione.

Tutte le informazioni su candidature, sedi di voto, modulistica e calendario sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.