A seguito dell’esito sfavorevole delle analisi effettuate da Arpal, il Comune di Genova il divieto temporaneo di balneazione sulla spiaggia Cerusa di Voltri.
Le acque analizzate sono risultate non conformi per inquinamento: il divieto di balneazione è stato disposto oggi, venerdì 8 agosto 2025.
Il tratto oggetto dell’interdizione è compreso tra il civico 1 di via Romana di Voltri e il civico 30 di via Camozzini, per una lunghezza complessiva di 354 metri.
Qui la mappa aggiornata con lo stato di balneabilità delle acque costiere della Liguria.
