Le tecnologie più avanzate per una produzione in serra efficiente: l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (Irf) avvierà a breve il progetto Ermess green – Energie Rinnovabili, Modelli di Efficienza e sostenibilità in Serre Smart, nell’ambito del Programma Interreg IT FR Alcotra 2021-2027.

L’Irf di Sanremo, capofila del progetto approvato dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra, realizzerà una serra smart con lo scopo di dimostrare la fattibilità dell’applicazione di un sistema colturale integrato e di trasferire le competenze di progettazione e gestione di serre ad alto contenuto tecnologico; tali conoscenze verranno successivamente raccolte all’interno di un “Libro bianco”, frutto della collaborazione multidisciplinare dei partner di progetto.

L’obiettivo finale consiste nel creare un modello efficiente attraverso le energie rinnovabili e le tecnologie per l’illuminazione, l’irrigazione e la gestione climatica dell’ambiente serra.

Il progetto Ermess Green è stato presentato dall’Irf, in collaborazione con l’Università di Genova, Agresco e due partener francesi, ovvero Université Savoie Mont Blanc e Agrithermic. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di quasi 2 milioni di euro. Il budget dell’Irf è pari a 481.820,00 euro.

“Si tratta di un investimento significativo sul territorio, per lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche colturali applicate al settore floricolo – afferma il presidente dell’Irf Gianluca Boeri, – con lo scopo di migliorare la competitività delle imprese nel mercato globale della floricoltura, un settore cruciale per il Ponente ligure e per l’intera regione. Il raggiungimento di questo importante risultato è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Istituto Regionale per la Floricoltura e al sostegno della Regione Liguria, in particolare del vicepresidente Alessandro Piana”.

Dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Floricoltura Alessandro Piana: “Con il progetto Ermess Green, l’Irf compie un ulteriore passo avanti verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, rafforzando la vocazione produttiva e scientifica della Liguria. La nostra regione è terra di floricoltura, con oltre 5.000 aziende attive, una propensione all’export che supera l’80% e un valore di produzione lorda di circa 400 milioni di euro: numeri che testimoniano la forza e la vitalità di un comparto che genera oltre 437 milioni di euro in produzione floricola. Il florovivaismo è uno dei motori economici più dinamici e identitari della Liguria, e iniziative come questa, capaci di coniugare ricerca, sperimentazione e trasferimento di competenze, rappresentano una leva strategica per la competitività delle imprese e per la valorizzazione del territorio. Ringrazio l’IRF, i partner italiani e francesi del progetto e tutto il sistema Alcotra per l’impegno condiviso in questa sfida di sviluppo e innovazione”.