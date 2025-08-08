L’agenzia di rating DBRS Morningstar conferma i rating di Bper Banca: il Long-Term Issuer Rating a “BBB (high)” e lo Short-Term Issuer Rating a “R-1 (low)”, outlook stabile.

Morningstar ha inoltre mantenuto l’Intrinsic Assessment di Bper Banca a “BBB (high)” e il Support Assessment a “SA3”.

A seguito della positiva conclusione dell’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Bper su Banca Popolare di Sondrio, DBRS Morningstar ha inoltre aggiornato i rating creditizi dell’istituto valtellinese, che ora corrispondono a quelli di Bper. Lo scrive Teleborsa. Modificata anche la valutazione di supporto per Pop Sondrio da “SA3” a “SA1”, che incorpora l’aspettativa che Bper abbia la volontà e la capacità di supportare Banca Popolare di Sondrio, se necessario, e che Bps venga fusa e pienamente integrata nel gruppo bancario Bper entro il primo semestre del 2026. I rischi di esecuzione sono ampiamente gestibili, considerando le culture simili delle banche, nonché il track record di Bper nell’integrazione di precedenti acquisizioni.