Doppio appuntamento per le imprese genovesi nei settori agroalimentare e turistico con Mirabilia: Catanzaro ospiterà, il 13 e 14 ottobre 2025, la IX edizione della Borsa Internazionale Food&Drink e la XIII edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale, promosse da Isnart, Assocamerestero, ITA-ICE e dalle Camere di Commercio aderenti, tra cui quella di Genova.

IX Borsa Internazionale Food&Drink

La manifestazione si terrà presso l’Ente Fiera di Catanzaro Lido ed è dedicata alle imprese del settore agroalimentare e vitivinicolo. L’iniziativa è rivolta a un massimo di otto aziende food & drink per ciascun territorio partecipante, che avranno l’opportunità di presentare i propri prodotti a circa cinquanta buyer internazionali provenienti da Stati Uniti, Canada, Europa e mercati extraeuropei.

Scadenza iscrizioni: giovedì 4 settembre 2025, tramite la piattaforma Mirabilia Food&Drink 2025.

Quota di partecipazione: 244,00 euro (IVA inclusa).

Partecipazione: ammessa una sola persona per azienda.

Il pacchetto comprende: incontri B2B con relativa piattaforma online, postazione dedicata, pranzi di networking, cena business, assistenza linguistica e logistica, trasferimenti da e per l’aeroporto di Lamezia Terme.

XIII Borsa Internazionale del Turismo Culturale

In contemporanea, sempre a Catanzaro Lido, si svolgerà la XIII edizione della Borsa dedicata al turismo culturale. L’iniziativa è pensata per operatori turistici interessati a promuovere destinazioni legate ai siti Unesco meno noti e a valorizzare un’offerta turistica integrata. Anche in questo caso, ogni territorio potrà coinvolgere fino a otto imprese turistiche.

Scadenza iscrizioni: giovedì 11 settembre 2025, tramite la piattaforma Mirabilia Tourism 2025.

Quota di partecipazione: 244,00 euro (IVA inclusa).

Partecipazione: ammessa una sola persona per azienda.

Il pacchetto comprende: incontri B2B con 55 buyer internazionali, catalogo online, pranzi, cena business, assistenza linguistica, trasferimenti da e per l’aeroporto di Lamezia Terme.

Requisiti di ammissione

Per entrambe le borse è richiesta:

iscrizione regolare al Registro Imprese

assenza di pendenze con la Camera di Commercio

pagamento della quota di partecipazione entro i termini previsti.

Per avere maggiori informazioni visitare il sito Mirabilia Food&Drink 2025.