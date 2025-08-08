Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,27% a 41.504 punti. Nel listino principale guadagnano Campari (+1,69%), Leonardo (+1,29%) e Banco Bpm (+1,28%). In calo Unipol (-3,72%).
Aprono in ordine sparso le principali Borse europee. Parigi guadagna lo 0,32% a 7.733 punti, Londra lo 0,23% a 9.121 punti e Francoforte cede lo 0,11% a 24.165 punti.
La Borsa di Tokyo in Asia conclude l’ultima seduta della settimana in rialzo, trainata dall’ottimismo sulla stagione delle trimestrali, il Nikkei termina a +1,85%.In negativo le cinesi.
In calo le quotazioni del petrolio con il Wti a 63,51 dollari al barile (-0,58%),il Brent a 66,28 dollari al barile (-0,23%).
Nei cambi euro in calo sul dollaro in avvio di giornata: è trattato a quota 1,1648 in ribasso dello -0,15%. Euro in calo anche sullo yen a 171,5500 (-0,06%).
Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna una diminuzione a 82 punti base (-0,51%), il rendimento è a +3,47%.
