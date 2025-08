Per l’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per la riqualificazione dell’arenile antistante la fortezza del Priamar a Savona il Comune ha prorogato di 30 giorni la scadenza del termine per la presentazione dei progetti, prima prevista per lunedì 11 agosto e adesso fissata per mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 13. Prevista la gestione in concessione pluriennale di un’area sportiva e di una spiaggia libera attrezzata.

L’Avviso pubblico esplorativo è all’interno del Portale Net4market in uso al Comune di Savona ed accessibile a questo link

Il Comune di Savona ha disposto la riapertura del termine per la proposta di eventuali chiarimenti e per l’effettuazione del sopralluogo, con scadenza giovedì 4 settembre 2025 alle ore 13

L’apertura delle buste avrà luogo giovedì 11 settembre 2025 alle ore 9.

Il Comune invita gli operatori economici interessati a prendere visione del documento e a presentare la documentazione richiesta tramite la richiamata Piattaforma entro il nuovo termine indicato sopra.