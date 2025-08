Tutte in forte ribasso le Borse europee, al termine di una seduta segnata dai nuovi dazi annunciati nella notte dal presidente Usa. Trump ha imposto, a partire dal 7 agosto, tariffe dal 10% al 41% per decine di Paesi, ha confermato dazi al 15% per l’Ue, del 35% per il Canada. Effetto negativo sulle Borse europee e su Wall Street hanno avuto anche i dati relativi al lavoro americano, sotto le attese. Milano segna -2,55%, Madrid -1,75%, Francoforte -2,65%, Londra -0,70%, Parigi -2,91%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 86 punti (variazione +2,14%, rendimento Btp 10 anni+3,54%, rendimento Bund 10 anni +2,68%).

Piazza Affari

A Milano hanno pesato soprattutto le vendite sui titoli bancari, soprattutto su Fineco (-5,80%), Intesa Sanpaolo (-5,57%), Banca Pop Sondrio (-4,49%). Brilla Campari (+7,95%) premiata dai i conti del primo semestre che mostrano un recupero delle marginalità.

Valute

L’euro vale 1,1545 dollari (1,1447 ieri in chiusura). Il cambio euro/yen è a 170,96 (da 172,18), mentre il dollaro vale 148,13 yen (da 150,44). In calo il bitcoin, che si attesta a 114.775 dollari (-1,5%).

Energia

Calano il petrolio, con il Brent a 69,71 dollari al barile (-2,78%) e il Wti a 67,48 dollari (-2,57%), e i contratti del gas, a 33,9 euro al megawattora (-3,9%) sul Ttf di Amsterdam.