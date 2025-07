Il consiglio comunale di Sestri Levante ieri sera ha votato, nei tempi previsti dalla legge e con i soli voti della maggioranza, la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025 e l’aggiornamento del Dup 2025-2027

Il sindaco Francesco Solinas ha annunciato nel Dup l’inserimento di cinque nuovi interventi.

In primo luogo la ristrutturazione del sottopasso ferroviario pedonale della stazione, con miglioramento di illuminazione e sicurezza, per un importo di 200.000 euro. L’adeguamento funzionale del campo sportivo “Bruno Bottai” di Riva Trigoso è la seconda proposta: previsti lavori sugli spogliatoi e la sostituzione del manto in erba sintetica, per un totale di 250.000 euro. Particolare attenzione è rivolta al rudere della portineria di Pietra Calante, oggetto in passato di vari tentativi di demolizione respinti dalla Soprintendenza. L’amministrazione intende ora avviare uno studio per un recupero conservativo, con un primo stanziamento di 300.000 euro per la messa in sicurezza strutturale. Completano il pacchetto gli interventi alla Casa di Riposo, con la manutenzione straordinaria dei prospetti deteriorati per 315.000 euro.

«Si tratta di interventi mirati e concreti – spiega il sindaco – che rappresentano un nuovo passo nella cura e valorizzazione del nostro patrimonio pubblico, in linea con quanto promesso nel nostro programma elettorale».

Aggiunge il vicesindaco Sandro Muzio con delega al Bilancio: «Il Documento Unico di Programmazione conferma la solidità del nostro bilancio, nonostante un pesante indebitamento di 16 milioni di euro ricevuto in eredità, e la continuità della linea amministrativa. Volge al termine la fase degli interventi legati al Pnrr e si apre quella degli investimenti e della visione che abbiamo di città con al centro la cura del territorio: manutenzione, verde pubblico ora gestito direttamente, e un piano stabile di asfaltature; efficienza energetica con impianti fotovoltaici e una gara in project financing per contenere i costi di energia e gas; potenziamento della sicurezza urbana e della promozione turistica, da sviluppare in chiave comprensoriale insieme ai Comuni della vallata».