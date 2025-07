Il primo violino del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala di Milano, il maestro Francesco De Angelis, sarà protagonista di un concerto esclusivo a Varazze, accompagnato al pianoforte dal maestro Roberto Paruzzo.

L’appuntamento è sabato 26 luglio alle ore 21:00, presso l’Oratorio di San Giuseppe. L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, nella persona della nuova presidente Simona Salvemini, che ha scelto di inaugurare il proprio mandato con un evento capace di unire arte, territorio e solidarietà.

Il concerto di Varazze, a ingresso libero, ha un forte valore sociale: le offerte raccolte durante la serata saranno interamente destinate al finanziamento di corsi di musica per giovani talenti in difficoltà economiche. Un piccolo gesto che può trasformarsi in una grande opportunità.

Per prenotazioni e donazioni: telefono +39 351 3006511; Iban: IT44F0200810602000101023304 – causale: “Concerto Rotary – Giovani talenti”