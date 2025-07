Dal prossimo fine settimana e per tutti i weekend estivi fino al 28 settembre, la Ferrovia Genova-Casella, tuttora interessata da importanti interventi infrastrutturali sull’intera linea, sarà in servizio con quattro coppie di treni sulla tratta Casella-Campi e viceversa. La parziale riapertura avviene in affiancamento al servizio bus sostitutivo.

Sabato 19 e domenica 20 luglio e per tutti i weekend di luglio, agosto e settembre:

I passeggeri in partenza da Genova con i bus sostitutivi delle ore 09.30, 12.00, 15.10 e 18.10 troveranno coincidenza a Campi con il treno per Casella.

I passeggeri in partenza da Casella con i treni delle ore 09.06, 11.36, 14.46 e 17.46, troveranno coincidenza a Campi con il bus per Genova.

Le rimanenti corse da Genova delle ore 8.45, 10.50, 13.20, 17.15 e 19.20 e quelle da Casella delle ore 7.30, 10.15, 13.15, 16.00 e 19.00 verranno effettuate con il bus sostitutivo.

In caso di allerte meteo o condizioni climatiche particolarmente avverse, potrebbe rendersi necessaria la soppressione delle corse ferroviarie.

Contestualmente alla ripresa parziale del servizio su ferro, sabato 19 luglio e per tutti i sabati di luglio, agosto e settembre, sarà riaperto al pubblico, dalle 13.15 alle 17.45 il Museo 24 km della Ferrovia Genova-Casella, situato presso la stazione di Crocetta D’Orero. Grazie alla disponibilità dell’associazione Amici Ferrovia Genova Casella, i visitatori potranno scoprire un affascinante spaccato della storia ferroviaria e del territorio ligure.