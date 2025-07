Il Gruppo Cambiaso Risso, società internazionale di brokeraggio assicurativo con profonde radici nel settore dello shipping, annuncia l’apertura del suo nuovo ufficio a Hong Kong (in attesa di approvazione normativa), rafforzando ulteriormente la propria espansione a lungo termine nell’area Asia-Pacifica.

L’operazione rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo di Cambiaso Risso in quest’area, iniziato oltre 15 anni fa con l’apertura dell’ufficio di Singapore (Cambiaso Risso Asia). Il gruppo ha continuato a consolidare la propria presenza in Asia con l’apertura dell’ufficio di rappresentanza in Indonesia nel 2024 e l’imminente ingresso nelle Filippine.

Hong Kong, porta d’accesso alla Grande Cina, rappresenta un passo cruciale. Quest’area geografica ha un peso significativo in termini di tonnellaggio navale e promette una crescita costante nei settori marittimo e correlati. La sua posizione strategica, il contesto fortemente improntato sul business, l’ampia disponibilità di professionalità e i vantaggi logistici la rendono il punto di partenza ideale per l’espansione e le operazioni di Cambiaso Risso in questo territorio.

A guidare questo nuovo capitolo della storia del gruppo sarà Lars Malm, che entrerà a far parte di Cambiaso Risso Hong Kong dal 1° ottobre di quest’anno, con l’incarico di avviare l’ufficio e supervisionare le operazioni nel mercato della Grande Cina.

Malm porta con sé oltre 25 anni di esperienza maturata in The Swedish Club, dove ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nei settori Underwriting, Claims e Loss Prevention. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di chief executive e area manager della filiale di Hong Kong del Club.

«In Cambiaso Risso ci impegniamo a offrire un servizio di altissima qualità ai nostri clienti – afferma il presidente del Gruppo Marco Risso – e l’ingresso di Lars nel nostro team rappresenta un passo importante verso questo obiettivo. Grazie alla sua vasta esperienza e conoscenza, Lars apporterà un valore immenso ai nostri servizi e supporterà la crescita continua del nostro gruppo»

«L’apertura del nostro ufficio a Hong Kong rafforzerà ulteriormente la nostra solida posizione in Asia e ci permetterà di crescere ancora – aggiunge Mauro Iguera, ceo del Gruppo Cambiaso Risso – il nostro obiettivo primario è offrire un servizio senza pari e generare valore concreto per i nostri clienti e partner in questa regione. Con la nuova apertura a Hong Kong, il Gruppo Cambiaso Risso potrà soddisfare le esigenze specifiche del mercato della Grande Cina, portando competenza e dedizione ancora più vicine ai propri clienti»

L’espansione testimonia la crescita continua di Cambiaso Risso nel mercato dell’assicurazione marittima. Il gruppo oggi si occupa della copertura assicurativa di oltre 11.000 navi in 50 Paesi. Il personale complessivo del gruppo raggiunge i 450 professionisti che gestisce un volume premi superiore a 1 miliardo di dollari Usa e genera 90 milioni di dollari di ricavi netti quale consolidato di brokeraggio e consulenza assicurativa, agenzia marittima, noleggio e compravendita e logistica.

( Nella foto: da sinistra a destra Mauro Iguera e Marco Risso)