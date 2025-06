È stata formalmente indetta la conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo parcheggio pluripiano nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Alassio.

L’intervento si concretizzerà nella realizzazione di una moderna struttura in acciaio fuori terra mitigata da canne in rete metallica a mascheramento degli autoveicoli parcheggiati, che porterà i posti auto disponibili dagli attuali 68 a 171. La documentazione progettuale è stata predisposta dallo Studio Professionale Concept Ingegneria di Varazze dell’Ing. Giovanni Battista Craviotto e dell’Arch. Carlo Berio, con integrazioni pervenute tra marzo e maggio 2025.

La conferenza, che si svolgerà ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 241/1990 in forma semplificata e asincrona (come previsto dal DL 76/2020 convertito con L. 120/2020), prevede le seguenti scadenze principali: il 3 luglio 2025 rappresenta il termine per le richieste di integrazioni o chiarimenti da parte degli enti coinvolti; il 4 agosto 2025 è il termine perentorio per l’espressione delle determinazioni da parte delle amministrazioni partecipanti, che può essere posticipato al 1° settembre 2025 nel caso siano state richieste integrazioni; l’11 agosto 2025 costituisce la scadenza per l’adozione della determinazione conclusiva motivata, qualora non siano pervenute richieste integrative; l’8 settembre 2025 è la scadenza finale nel caso in cui vi siano state richieste di integrazione; infine, una eventuale riunione telematica tra tutte le amministrazioni coinvolte potrà tenersi il 19 agosto 2025 o il 16 settembre 2025.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Enrico Paliotto, dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Alassio, affiancato dall’Arch. Silvia Odasso, responsabile dell’istruttoria per l’Unità Edilizia Privata – Urbanistica.

«Questo intervento – sottolinea il sindaco di Alassio Marco Melgrati – sarà completamente finanziato con fondi di bilancio, grazie alla disponibilità dell’avanzo di amministrazione, con l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente e la dirigente del settore economico-finanziario Gabriella Gandino che hanno svolto un ruolo cruciale per reperire le risorse necessarie e l’impegno proficuo da parte dell’assessore all’Urbanistica e al Patrimonio Franca Giannotta. Si tratta di un’opera importante e strategica per la nostra città in quanto andrà a rafforzare l’offerta di sosta in una zona centrale di Alassio e, in prospettiva futura, permetterà la riqualificazione di via Dante per una fruizione che ci piacerebbe essere sempre più improntata alla sostenibilità e alla vivibilità urbana».