Il bando per i nuovi animatori del prossimo Festival della Scienza è stato prorogato a mercoledì 25 giugno.

In attesa della ventitreesima edizione, che sarà a Genova dal 23 ottobre al 2 novembre 2025, sono aperte le candidature per animatori e animatrici a cui affidare il compito di accogliere, assistere e coinvolgere il pubblico tra i diversi luoghi e attività del ricco programma della manifestazione.

Esistono due tipi di animatori: l’animatore scientifico che, grazie alle sue conoscenze e alle buone capacità comunicative, illustra i contenuti, guida gli eventi con spiegazioni e approfondimenti e coinvolge il pubblico nelle attività, e l’animatore, che con le sue capacità organizzative e relazionali, si occupa dell’accoglienza, della vendita dei biglietti, degli aspetti organizzativi, fornisce indicazioni e molto altro. Entrambe le mansioni sono retribuite.

Chi ha un’età compresa tra i 19 e i 35 anni e non ha mai lavorato nelle precedenti edizioni del festival, può aderire al bando per i nuovi animatori e animatori scientifici entro e non oltre il 25 giugno 2025 a questo link.

Chi ha già lavorato nelle precedenti edizioni del Festival riceverà le istruzioni per la ri-candidatura direttamente in posta elettronica.