La Generale, in collaborazione con la genovese Ofa Pompe Funebri Animali, inaugura il nuovo servizio di cremazione di animali da compagnia “Un amico è per sempre”, per assistere i cittadini anche nel difficile momento della perdita di un amico a quattro zampe.

«Dopo tanti anni trascorsi insieme al proprio animale domestico, esso diviene parte integrante della nostra famiglia e quando la sua vita giunge al termine il dolore è grande – afferma Rosanna Spigo, presidente della Generale Pompe Funebri – Tutti noi abbiamo vissuto un’esperienza simile e riteniamo che anche i nostri amici pelosi debbano ricevere un ultimo saluto dignitoso, proprio come si farebbe con un proprio caro. È per questo che abbiamo messo a disposizione un servizio di trasporto e cremazione di animali da affezione, con il supporto di Ofa, azienda genovese a conduzione familiare che, con serietà, empatia e trasparenza, si occupa da anni di questa procedura».

«Siamo lieti di essere partner de La Generale per quanto riguarda i servizi funebri e la cremazione degli animali domestici – spiega Francesca Vedovello, amministratore di Ofa – Servizi che svolgiamo da anni con strutture all’avanguardia e professionalità qualificate. Disponibilità, empatia, serietà e trasparenza sono i valori che contraddistinguono il nostro lavoro: per noi è importante garantire la massima assistenza e affidabilità a chi ha perso un animale domestico e si ritrova ad affrontare questo doloroso momento. Per questo, permettiamo anche alle famiglie di assistere al momento della cremazione».

Il servizio, attivo 24 ore al giorno sette giorni su sette, è disponibile in tutti gli uffici della Generale o chiamando il numero 010 8597999. Esso comprende l’assistenza telefonica, il ritiro dell’animale a casa o dal veterinario, la cremazione e la consegna dell’urna cineraria in legno. I clienti della Generale avranno in omaggio l’urna con la possibilità di personalizzarla con una foto e il nome dell’amico a quattro zampe.