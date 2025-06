Giovedì prossimo , 12 giugno, il consiglio comunale di Sestri Levante sarà chiamato ad approvare le tariffe Tari per l’anno 2025, in seguito alla validazione del Piano Economico Finanziario (Pef) da parte dell’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti, secondo il metodo tariffario Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2025 è di 5.101.392 euro che scende a 5.049.105 euro grazie a una risorsa di 52 mila euro individuata sui conti dell’anno scorso consentendo così di ridurre l’aumento Istat legato al contratto di servizio e a una serie di prestazioni aggiuntive, dal 3,3% al 2.2%.

Lo spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Sandro Muzio: «Abbiamo effettuato in sede di rendiconto la verifica dei costi effettivi, che non era mai stata fatta in passato, e che ha permesso di “recuperare” 52.000 euro per ridurre gli aumenti su cui l’Amministrazione non ha responsabilità. In più abbiamo stanziato 68.000 euro, di cui 3 mila destinati al recupero delle eccedenze alimentari, per ridurre la Tari per le famiglie deboli nel reddito o con fragilità. Queste agevolazioni messe in campo dal nostro Comune si aggiungeranno a quella già disposta dal Governo che prevede, in casi specifici, rimborsi fino al 25%».

Il sindaco Francesco Solinas aggiunge: «Il nostro obiettivo resta una gestione attenta ed efficiente del ciclo dei rifiuti, ma anche un impegno amministrativo ed economico per mantenere e quest’anno aumentare le importanti riduzioni della Tari alle famiglie e ai nuclei in difficoltà. Ringrazio gli Uffici comunali e il Vicesindaco Muzio per il lavoro responsabile svolto a beneficio della comunità».