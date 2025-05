Un evento, sabato 31 maggio alle 17 in piazza Don Gallo a Genova, per restituire le competenze acquisite dai partecipanti al progetto L’Officina della Musica, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando partecipazione al centro, in collaborazione con il Comune di Genova vinto da un partenariato che ha messo in campo diverse competenze, formato da Cooperativa Solidarietà e Lavoro (capofila, con il coinvolgimento dello spazio-museo Viadelcampo29rosso), Associazione Via del Campo e Caruggi, Suq Genova e Defence for Children.

Nei mesi scorsi L’Officina della Musica ha promosso approfondimenti tematici sulla “scuola genovese” dei cantautori, laboratori per le scuole, lezioni di chitarra, ukulele, staging sul palco, scrittura creativa e formazione per tecnico del suono. Tutte attività gratuite e rivolte a persone di ogni età, al fine di favorire la partecipazione attiva dei residenti e creare occasioni collettive ed inclusive, condividendo ed animando spazi nel cuore della Città Vecchia.

Durante l’evento “Verso un’alba favolosa”, gratuito e senza necessità di prenotazione, si alterneranno performance in cui le diverse esperienze si uniranno e completeranno nel nome della musica e della convivialità.

Il gruppo di lavoro che ha seguito il corso sulle tecniche teatrali e di padronanza del palcoscenico, a cura di Carla Peirolero con Laura Parodi per Suq Genova Festival e Teatro, porterà una riflessione sul tema della guerra, particolarmente sentito in questo momento, grazie alle rime di Emanuele Luzzati e la storia della Gazza Ladra, con l’interpretazione a più voci di Imagine di John Lennon recitata in italiano con accompagnamento musicale e con la canzone Girotondo di Fabrizio De André. Tre brani che mettono in luce la musicalità della parola, come per la Gazza Ladra, ma anche l’efficace intreccio di parole recitate e musica come per Immagine, mentre Girotondo offre la possibilità di lavorare sull’espressività delle parole, del loro significato, in una dinamica musicale semplice ma di grande efficacia.

Il corso di chitarra a cura del cantautore genovese Matteo Troilo ha avviato i partecipanti verso lo studio dello strumento “principe” della canzone d’autore e in occasione della performance finale si eseguiranno brani di Bob Dylan ( Knockin’ on Heaven’s Door), Vasco Rossi (Albachiara) e Fabrizio De André (Andrea).

L’esibizione del corso di ukulele condotto da Defence for Children vedrà la partecipazione di allievi di diverse fasce di età guidati dal maestro Gianluca Fiorentino e si articolerà in tre momenti, fino alla conclusione corale insieme ai partecipanti delle altre discipline. Il repertorio include brani di diverso genere quali Here’s to you – Tintarella di luna – Geordie – Misirlou – When the saints – Evewrybody needs somebody, pezzi coinvolgenti e conosciuti al grande pubblico.

L’evento sarà una palestra sul “campo” per i partecipanti al corso di fonico, tenuto da Daniele Troilo, che ha messo il gruppo nelle condizioni ottimali per occuparsi del service durante la serata conclusiva.

La presentazione del progetto e delle varie esibizioni sarà a cura di Laura Monferdini della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, responsabile contenuti di viadelcampo29rosso, che presso il museo dedicato alla scuola genovese dei cantautori ha condotto negli ultimi mesi otto incontri dedicati ai grandi rappresentanti della nostra tradizione cantautorale: Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi, Ivano Fossati, Giorgio Calabrese, Gian Franco e Gian Piero Reverberi.

Coinvolti anche i bambini con laboratori a cura di Marisa Varosio dell’Associazione Via del Campo e Caruggi. In occasione dell’evento, sarà trasmesso un contributo video con la partecipazione delle classi 4° e 5° della Scuola Infanzia Maddalena.

I bambini canteranno due filastrocche di loro creazione, dal titolo “Il Bruco Ballerino” e “La Volpe Arancione con la zampa marrone”, su musica originale di Matteo Troilo.

Un testo composto e musicato dal gruppo adulti del corso di scrittura creativa dal titolo “Il Gappeto” sarà cantato a chiusura dell’evento.