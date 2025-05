La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2025-2027 (e conseguente aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche) per finanziare i primi interventi urgenti sulla galleria dell’Asseu, la prima dei tunnel di collegamento tra Sestri e Moneglia, attualmente chiusi per ragioni di sicurezza.

L’intervento, che prevede lavori di messa in sicurezza delle parti corticali e subcorticali della volta, ha un valore complessivo di 276.000 euro. Di questi, 262.200 euro saranno messi a disposizione da Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico Regionale, mentre 13.800 euro saranno co-finanziati dal Comune mediante l’avanzo vincolato (è un obbligo di legge per gli enti partecipare finanziariamente almeno per il 5% dell’importo).

Spiega il sindaco di Sestri Levante: «Il passaggio di giunta è necessario per richiedere il contributo a Regione Liguria e avviare al più presto le opere di consolidamento almeno nella prima galleria. Questo è un primo passo, l’unico al momento praticabile dal lato di Sestri Levante per avviare il ripristino in sicurezza della viabilità tra Sestri e Moneglia».