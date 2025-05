Dopo 456 sezioni scrutinate su 653, quindi circa il 70% del totale,Silvia Salis ha conquistato una percentuale del 52% con 81.854 voti.

Pietro Piciocchi si ferma al 43,76% con 68.302 voti. Ampiamente distanziati gli altri con Mattia Crucioli all’1,42% e Antonella Marras all’1,26%.

Tra i partiti il Pd sfiora per ora il 30% a 29,35, seguito dalla lista civica Silvia Salis sindaca a 8,44% con 12.960 voti. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,89% a 10.575. Il Movimento 5 Stelle per adesso non va oltre il 5,28%, mentre l’altra lista civica Riformiamo Genova è al 2,32%.

Sull’altro fronte Fratelli d’Italia è il primo partito, ma al 12,27%, exploit della lista Piciocchi sindaco Vince Genova al 10,63%. Noi Moderati – Bucci – Orgoglio Genova è la terza forza con il 7,71%. Crollano la Lega al 7% e Forza Italia al 3,66%. Npsi – Democrazia Cristiana all’1,65% e Udc allo 0,52%.