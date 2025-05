«Congratulazioni e complimenti a Silvia Salis che ha vinto a Genova, ha fatto un bel lavoro, migliore di come l’abbiamo fatto noi che non abbiamo vinto. Adesso c’è da tirarsi su le maniche e lavorare e noi siamo assolutamente pronti. Lo ha detto, secondo quanto riporta l’agenzia Dire, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, in conferenza stampa.

«Come presidente della Regione – ha aggiunto Bucci – farò il mio lavoro istituzionale senza alcun dubbio, così come ho fatto in questi sei mesi con Savona che ha un sindaco di centrosinistra: ho collaborato molto bene, abbiamo fatto un bel lavoro assieme, c’è rispetto reciproco e si va avanti. Sarà anche così con il sindaco di Genova. Faremo tutto il possibile perché io amo la città, che è più importante di tutto il resto. Per cui se c’è la volontà di portare avanti la crescita della città, di spendere i soldi che siamo riusciti a guadagnare in questi tempi, di portare avanti i progetti importanti per il futuro della nostra città, siamo assolutamente d’accordo: collaboreremo insieme e andremo avanti.

«Certo – ha precisato Bucci – se l’obiettivo è fare la decrescita felice… Non lo credo proprio, però siccome ci sono elementi di quella coalizione che sono anche da quella parte lì, è un problema che verrà affrontato».

Salis, tuttavia, nella sua prima conferenza stampa, riferisce la Dire, ha chiesto rispetto da Bucci. E il governatore: «Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, non sono quali siano i toni che devo cambiare. Mi auguro che smettano con questa favola, perché non è vero. Sono io che ho ricevuto le offese: chi ha parlato di bulletto o di caposervizio? Chi mi ha messo le mani addosso?».