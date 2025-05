Diego Seggi e Milena Speranza rispettivamente segretario generale Fp Cgil Liguria e segretaria generale Uil Fpl Liguria annunciano: «Oggi in Regione abbiamo firmato il verbale per la definizione del piano di riparto alle Aziende, Enti e Irccs del Sistema Sanitario Regionale ligure grazie al quale finalmente arriveranno gli arretrati al personale dei pronto soccorso liguri». Ufficiale, dunque, l’accordo che permette l’erogazione al personale dei fondi messi a disposizione dallo stato e sino a oggi congelati dalla Regione.

Verranno recuperati gli arretrati da giugno a dicembre 2023 riconoscendo 170 euro mensili e di distribuire 5 milioni e 270 mila euro riferiti al 2024 portando le indennità di Pronto Soccorso a 240 euro.

«Siamo estremamente soddisfatti per il traguardo raggiunto grazie alla perseveranza e alla costanza della nostra attività sindacale, che ha permesso di essere il primo territorio in Italia ad aver siglato tale accordo − dichiarano congiuntamente Seggi e Speranza − nonostante, come al solito una sigla sindacale ne rivendichi la paternità, addirittura in solitaria, risulta chiaro come il risultato sia stato esclusivamente frutto della dichiarazione dello stato di agitazione proclamato da Fp Cgil e Uil Fpl che ha obbligato la Regione a sedersi al tavolo».

L’intesa non riguarda solo il riconoscimento dell’indennità di pronto soccorso, ma consente, a vantaggio di tutti, di recuperare le quote di risorse utilizzate che, fino ad oggi, impattavano negativamente sui Fondi Contrattuali penalizzando tutti gli operatori a causa della mancata erogazione del finanziamento da parte di Regione Liguria.

Infine, Fp Cgil e Uil Fpl sottolineano come la firma di oggi attesti inequivocabilmente il fatto che l’erogazione delle risorse per i pronto non è subordinata – come sostenuto da alcuni – alla sottoscrizione di alcun Ccnl, soprattutto se al ribasso.

Fp Cgil e Uil Fpl continueranno a difendere e tutelare le condizioni di lavoro degli operatori, la qualità dei servizi e il diritto alla salute dei cittadini che sempre più frequentemente devono purtroppo rinunciare alle cure a causa del depotenziamento del servizio sanitario nazionale.