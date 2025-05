Si sono chiuse ieri le votazioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) in Phase, azienda genovese che negli ultimi dieci anni ha visto una crescita esponenziale dal punto di vista dell’occupazione, all’avanguardia nel campo dei motori elettrici e nella progettazione e produzione di soluzioni per il controllo dell’energia e del movimento.

La Fiom, dopo aver sindacalizzato l’azienda nel 2022 eleggendo due delegati su tre con oltre il 50% dei voti validi, si conferma primo sindacato conquistando la maggioranza assoluta dei delegati con una crescita significativa delle preferenze, ottenendo il 76% dei voti.

Nella nota della segreteria Fiom di Genova si legge: “Un risultato che dimostra piena fiducia dei lavoratori nella Fiom, nella sua Segreteria e nei suoi delegati, frutto della credibilità dimostrata e dell’impegno profuso in questi tre anni di lavoro sindacale che pone le basi per affrontare le sfide del prossimo futuro”.