Le Borse europee hanno terminato la seduta in rialzo, nonostante le preoccupazioni per i dazi Usa e la guerra in Ucraina. Milano (+0,89%) è tornata in rialzo dopo il calo tecnico di ieri dovuto allo stacco dividendi di molte società che fanno parte del listino principale. Parigi segna +0,75%, Londra +0,94%, Francoforte +0,40%, Madrid +1,16%. Spread Btp/Bund sui 100 punti (variazione -0,89%, rendimento Btp 10 anni +3,60%, rendimento Bund 10 anni +2,60%).

A Piazza Affari guida ilFtse Mib A2A (+2,40). In coda Mps (-0,87%). Fuori dell istino principale Foncantieri ha guadagnato l’11,99%.

L’euro/dollaro Usa si ferma su 1,126. L’oro è in rialzo dell’1,53%.

Il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità (-0,68%).