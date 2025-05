Un nuovo passo nell’ampliamento e ammodernamento della flotta Hannibal, che conferma una commessa per l’acquisto di 20 nuovi mezzi per le operazioni di navettaggio svolte dal trasporto multimodale del Gruppo Contship al La Spezia container terminal. La consegna dei trattori, prevista tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, permetterà di rinnovare ulteriormente il parco mezzi, incrementando l’efficienza operativa nella movimentazione delle merci nel porto.

Hannibal – dopo una prima fornitura completata nel marzo 2025, per un totale di 16 veicoli – impiegherà già dal prossimo anno altri 20 nuovi Terberg YT Series che saranno sempre forniti da Manuport, filiale diretta del gruppo Terberg in Italia e partner consolidato di Contship nei servizi di vendita e assistenza dedicati a questo tipo di equipment. I trattori portuali, di ultima generazione, sono dotati di cabine completamente riprogettate per garantire il massimo livello di comfort ed ergonomia agli operatori a bordo e presentano sistemi avanzati di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni. Tutti i veicoli dispongono infine di una modalità integrata di risparmio carburante che ottimizza i consumi in base ai pesi movimentati.

«L’acquisto dei nuovi mezzi rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo e ammodernamento di Lsct: un terminal sempre più moderno, efficiente e pronto a cogliere le sfide del futuro» ha dichiarato Matthieu Gasselin, ceo di Contship Italia. La commessa si inserisce nel più ampio progetto di ampliamento e sviluppo del terminal spezzino in corso, comprensivo di ulteriori interventi di revamping degli equipment di banchina e progetti di digitalizzazione.