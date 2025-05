La tregua nello scontro sui dazi tra Usa e Cina, che hanno concordato una sospensione di alcune tariffe per 90 giorni, e il cessate il fuoco di India e Pakistan hanno lanciato le Borse europee, oggi in rialzo, come Wall Street. Milano +1,40, Madrid +0,75%, Londra +0,59%, Francoforte +0,29%, Parigi +1,37 Spread Btp/Bund sui 102 punti (variazione-2,58%, rendimento btp 10 anni+3,67%, rendimento bund 10 anni+2,64%).

A Piazza Affari forti rialzi di Stellantis (+6,85%) grazie alla tregua tariffaria, e alla notizia, diffusa da Bloomberg, della possibile chiusura a breve della ricerca nuovo ad., St (+6,76%), Iveco (+6,52%) in scia alle nuove indiscrezioni di stampa sull’offerta di Leonardo (-4,31% in coda al istino) e di Rheinmetall (-5,1% a Francoforte) sulla sua divisione Defence. e Moncler (+4,96%)

Si rafforza il dollaro, con l’euro che incrocia lo incrocia a 1,111 (venerdì in chiusura a 1,1264 dollari) e lo yen a 164,64 (da 163,45), mentre il dollaro/yen è a 148,12 (145,13). Cala l’oro, con il contratto future che si attesta a 3.241 dollari l’oncia (-3%).

Il petrolio continua a salire, con il Wti a 62,33 dollari al barile (+2,15%) e il Brent a 65,23 dollari (+2%). In rialzo il gas a 35,44 euro al MWh (+2,3%).